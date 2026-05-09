Elías Suárez encabezó el lanzamiento de la Temporada Turística 2026 en Termas de Río Hondo

El gobernador puso el foco en el desarrollo sostenido del destino, el rol del turismo en la economía y la hospitalidad como sello distintivo de la ciudad.

Hoy 20:42

En el marco de la apertura oficial de la temporada turística invernal 2026 en Termas de Río Hondo, el gobernador Elías Suárez brindó un discurso con fuerte énfasis en el crecimiento alcanzado por la ciudad y los desafíos a futuro del sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante un importante marco de público reunido en las escalinatas de Casinos del Sol, el mandatario inició su mensaje con un agradecimiento a autoridades, vecinos y visitantes, destacando el camino recorrido. Señaló que los resultados actuales son fruto de años de esfuerzo conjunto, lo que permitió consolidar a Termas como un destino turístico en expansión.

Durante su intervención, Suárez remarcó que la ciudad está en condiciones de recibir turistas de diferentes partes del mundo, gracias a un proceso sostenido de inversión en infraestructura y desarrollo turístico. En ese sentido, valoró tanto las obras ejecutadas como el compromiso de los trabajadores que impulsaron este crecimiento.

El gobernador también subrayó el papel estratégico del turismo en la economía local y provincial. Afirmó que el Gobierno continuará fortaleciendo políticas públicas para sostener el desarrollo del sector, con el objetivo de generar más oportunidades y posicionar aún más a Termas de Río Hondo en el mapa turístico.

En el tramo final de su discurso, hizo hincapié en la identidad de la ciudad como un destino hospitalario y diverso. Invitó a los visitantes a disfrutar de la gastronomía, las aguas termales y la infraestructura deportiva, asegurando que serán recibidos con calidez por la comunidad local.

Suárez cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes eligen el destino, reafirmando el compromiso de seguir trabajando para que el turismo continúe siendo uno de los pilares del crecimiento provincial.