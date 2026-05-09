El Padre Ariel Muratore bendijo las aguas termales en la apertura de la temporada turística 2026 en Las Termas

El párroco destacó el valor espiritual, cultural y humano de Las Termas de Río Hondo durante el acto oficial de apertura, y pidió por una temporada marcada por el trabajo, la unión y la hospitalidad.

Hoy 20:29

En el marco del acto oficial de apertura de la Temporada Turística Invernal 2026 en Las Termas de Río Hondo, el Padre Ariel Muratore brindó la tradicional bendición de las aguas termales y dejó un mensaje centrado en la fe, el trabajo y la identidad de la ciudad termal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su intervención, el sacerdote expresó su alegría por participar una vez más de una ceremonia emblemática para la ciudad y resaltó el valor de Las Termas como uno de los principales destinos turísticos del país.

“Queridos hermanos, con gran alegría nos encontramos reunidos una vez más. Dios, en su infinito amor y con su gracia, bendice a las tierras de Termas de Río Hondo que inician hoy su temporada turística invernal 2026”, manifestó.

Muratore destacó que la ciudad no solo se caracteriza por sus aguas termales y sus propiedades curativas, sino también por el crecimiento de distintas expresiones culturales, artísticas, religiosas y deportivas que convierten al destino en una puerta abierta para visitantes de todo el país y del mundo.

“Termas de Río Hondo se caracteriza por el desarrollo de distintas expresiones artísticas, culturales, religiosas y deportivas, que constituyen abrir las puertas a todo el país, por no decir a todo el mundo”, señaló.

Además, el párroco puso en valor la hospitalidad de los santiagueños y el impacto económico que genera la llegada de turistas a la ciudad.

“Mostrando la tierra santiagueña, a nuestra gente que nos abriga con su poncho de amor, al servicio atento y cordial de tantos visitantes que se acercan a nuestra ciudad termal”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, agradeció especialmente a quienes eligen año tras año visitar Las Termas de Río Hondo.

“Gracias hermanos turistas por visitar año a año nuestras Termas de Río Hondo. Su presencia permite una valiosa fuente de trabajo para todos los termeños y termeñas”, afirmó.

Finalmente, el sacerdote pidió la bendición de Dios y de la Virgen María del Perpetuo Socorro, patrona del departamento Río Hondo, para la nueva temporada turística.

“Pido a Dios que junto a María del Perpetuo Socorro bendiga estas aguas termales y esta temporada 2026, y que sea una ocasión para la fraternidad”, concluyó.