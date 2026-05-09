Vladimir Putin aseguró que “el conflicto en Ucrania está llegando a su fin”

El presidente ruso habló desde el Kremlin luego del desfile por el Día de la Victoria y aseguró que Moscú está dispuesto a negociar con la Unión Europea. También se refirió a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Hoy 19:03

Un día después de que Estados Unidos anunciara que Rusia y Ucrania iniciaban este sábado un cese al fuego en la guerra que lleva cuatro años, el presidente de la federación rusa, Vladimir Putin, aseguró esta tarde en una conferencia de prensa en el Kremlin que "el conflicto ucraniano está llegando a su fin".

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Incluso, en declaraciones que difundieron las agencias de noticias RIA Novosti y Tass, Putin se mostró interesado en abrir un diálogo con la Unión Europea, tal como propuso el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y remarcó Rusia "nunca se ha negado" a negociar con el bloque.

Y, añadió que en tal caso "como candidato para el rol de negociador preferiría al excanciller alemán (Gehrard) Schroeder. De lo contrario, que elijan a un líder de su confianza".

El mandatario ruso ofreció la rueda de prensa en el Kremlin poco después de encabezar el desfile militar por el Día de la Victoria, en la plaza Roja de Moscú. Ante los periodistas afirmó que hasta ese momento Rusia no había recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre el intercambio de prisioneros como anunció Donald Trump.

"Contamos con la respuesta de Ucrania a la propuesta del presidente estadounidense. Lamentablemente, aún no hemos recibido ninguna", aseveró el jefe del Kremlin.

Por otra parte, se refirió a la posible adhesión de Armenia, un aliado histórico de Rusia, a la Unión Europea y consideró que "sería completamente lógico celebrar un referéndum y preguntar a los ciudadanos armenios cuál es su opinión. En base a ello, nosotros también tomaríamos nuestra decisión".

Qué dijo Putin sobre el conflicto en Medio Oriente

A tres meses de iniciada la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente ruso insistió esta sábado con su propuesta para almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para lograr avances en la cuestión del programa nuclear iraní para poder avanzar en las negociaciones de paz. "Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta", ratificó Putin.

"Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso", añadió.

Tras señalar que Moscú coopera con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, como en la central de Bushehr en el golfo Pérsico, Putin recordó que en 2015 Rusia ya había almacenado uranio iraní hasta que Estados Unidos endureció su postura.

"Lo importante es desescalar la situación pero me parece que nadie aceptaría eso (de almacenar el uranio en suelo iraní), ni Estados Unidos ni Israel. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos", señaló.

Al analizar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Putin advirtió que si se produce "un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo".

También reconoció que el conflicto ha colocado a Moscú "en una difícil situación", ya que mantiene "buenas relaciones" con Teherán y "amistosas relaciones" con los países del golfo Pérsico.

En ese sentido, abogó para que "se pueda detener el conflicto lo antes posible" porque, además, afirmó que "bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento".