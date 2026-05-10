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Descubren una lampalagua en un comercio de El Quebrachal, Salta

La aparición de una lampalagua en El Quebrachal sorprendió a la comunidad y autoridades locales.

Hoy 01:16

El pasado viernes, la comunidad de El Quebrachal fue sorprendida por el hallazgo de una lampalagua, un reptil también conocido como boa constrictora, dentro de un drugstore ubicado sobre la avenida San Martín.

El descubrimiento del animal ocurrió tras un llamado de alerta que alertó a las autoridades sobre la presencia de este reptil en un establecimiento comercial, lo que generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Intervino en la situación el personal de la División Policía Rural y Ambiental del Distrito de Prevención 5, quienes se encargaron de la captura y el resguardo del animal silvestre.

Según la información proporcionada, la lampalagua fue trasladada a la base operativa de la dependencia, donde se le brindará el necesario control veterinario y se garantizará su bienestar.

Las autoridades locales han emitido un recordatorio a la comunidad sobre la importancia de no intentar capturar ni agredir a los animales silvestres, sino de notificar a las autoridades competentes ante su avistamiento.

Este tipo de incidentes subraya la necesidad de mantener una convivencia armónica entre la población y la fauna silvestre, evitando así cualquier riesgo tanto para los ciudadanos como para los animales.

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