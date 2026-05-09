Wanda Nara genera intriga con enigmático mensaje en redes sociales

Wanda Nara ha encendido nuevamente las redes sociales con un mensaje enigmático mientras filma su primera película en Uruguay, generando diversas interpretaciones entre sus seguidores.

Hoy 23:21

Wanda Nara ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales con un mensaje enigmático que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. La frase, 'El que ríe último come mejor', ha creado diversas interpretaciones entre sus más de 17 millones de seguidores en Instagram.

Durante el rodaje de su primera película, titulada ¿Querés ser mi hijo?, en Uruguay, Nara compartió una historia que dejó a sus fanáticos especulando sobre su significado. Junto a la frase, la mediática publicó una imagen con parte del elenco, acompañada de la leyenda 'mitad de rodaje adentro'.

A pesar de que la verdadera intención detrás de su mensaje no ha sido revelada, los rumores han comenzado a circular. Algunas posibilidades incluyen una cuenta pendiente con alguna colega, un nuevo romance, o incluso un nuevo proyecto empresarial relacionado con la gastronomía.

Actualmente, Wanda Nara mantiene una relación con Martín Migueles, un empresario inmobiliario y entrenador personal de Nordelta, con quien oficializó su vínculo a finales de 2025. Desde entonces, han compartido fotos y momentos familiares en sus redes.

Recientemente, sin embargo, han surgido rumores sobre un posible acercamiento entre Nara y Agustín Bernasconi, el actor que protagoniza su película. Este acercamiento ha despertado el interés de los seguidores, quienes observan de cerca cualquier interacción entre ambos.

El enigmático mensaje de Wanda Nara, combinado con su actual proyecto cinematográfico en Uruguay, ha generado un ambiente de especulación y expectativa. Los fanáticos continúan analizando cada publicación, en busca de pistas sobre el verdadero significado detrás de sus palabras.