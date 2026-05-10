El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 10 de mayo de 2026: mañana fría y tarde agradable

Santiago del Estero tendrá este domingo una jornada con tiempo estable y temperaturas otoñales, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Para este 10 de mayo se espera un cielo despejado durante gran parte del día, con una mañana fría y una temperatura mínima prevista en 5 grados, por lo que el inicio de la jornada estará marcado por el aire fresco y el sol.

Con el correr de las horas, las condiciones climáticas se mantendrán estables y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 17 grados durante la tarde.

Además, el SMN anticipa vientos del sector oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque sin probabilidad de precipitaciones para la provincia.

De esta manera, Santiago del Estero vivirá un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de salir abrigados durante las primeras horas del día debido al marcado descenso térmico.