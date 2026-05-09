Se realizó con éxito el primer encuentro del proyecto “Pre Quinto de Películas”

La iniciativa reunió a adolescentes de distintas instituciones educativas en una jornada de cine y reflexión acompañada por áreas municipales.
El Cine Teatro Renzi lanzó el miércoles el Proyecto “Pre Quinto de Películas” dónde participaron estudiantes del turno mañana del Colegio Secundario “Nuestra Señora de Lourdes” y la Escuela Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete”, turno tarde.
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En la oportunidad, los jóvenes vieron la película "La Ventaja de ser Invisible", participaron en una radio abierta y compartieron un refrigerio a cargo de la Dirección de Nutrición Comunitaria.
Cabe destacar que una vez finalizado el encuentro en el Cine Teatro Renzi, los estudiantes volvieron a sus colegios donde continuaron sus actividades para terminar con una devolución sobre lo trabajado.
Los organizadores de esta propuesta agradecieron a las instituciones educativas que forman parte de este proyecto orientado a los adolescentes.
Intervienen en este proyecto las direcciones del Cine Teatro Municipal Renzi, Niñez, Adolescencia y Familia, Género, Salud, Nutrición Comunitaria y Juventud.