Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAY 2026 | 9º
X
Locales

Se realizó con éxito el primer encuentro del proyecto “Pre Quinto de Películas”

La iniciativa reunió a adolescentes de distintas instituciones educativas en una jornada de cine y reflexión acompañada por áreas municipales.

Hoy 23:57
Pre quinto

El Cine Teatro Renzi lanzó el miércoles el Proyecto “Pre Quinto de Películas” dónde participaron estudiantes del turno mañana del Colegio Secundario “Nuestra Señora de Lourdes” y la Escuela Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete”, turno tarde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la oportunidad, los jóvenes vieron la película "La Ventaja de ser Invisible", participaron en una radio abierta y compartieron un refrigerio a cargo de la Dirección de Nutrición Comunitaria.

Cabe destacar que una vez finalizado el encuentro en el Cine Teatro Renzi, los estudiantes volvieron a sus colegios donde continuaron sus actividades para terminar con una devolución sobre lo trabajado.

Los organizadores de esta propuesta agradecieron a las instituciones educativas que forman parte de este proyecto orientado a los adolescentes.

Intervienen en este proyecto las direcciones del Cine Teatro Municipal Renzi, Niñez, Adolescencia y Familia, Género, Salud, Nutrición Comunitaria y Juventud.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre terminó hospitalizado tras recibir una patada de un caballo en Suncho Corral
  2. 2. Vladimir Putin aseguró que “el conflicto en Ucrania está llegando a su fin”
  3. 3. Wanda Nara genera intriga con enigmático mensaje en redes sociales
  4. 4. Karina Milei y Santilli lideran conversaciones electorales con gobernadores para 2027
  5. 5. Se realizó con éxito el primer encuentro del proyecto “Pre Quinto de Películas”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT