Se realizó con éxito el primer encuentro del proyecto “Pre Quinto de Películas”

La iniciativa reunió a adolescentes de distintas instituciones educativas en una jornada de cine y reflexión acompañada por áreas municipales.

Hoy 23:57

El Cine Teatro Renzi lanzó el miércoles el Proyecto “Pre Quinto de Películas” dónde participaron estudiantes del turno mañana del Colegio Secundario “Nuestra Señora de Lourdes” y la Escuela Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete”, turno tarde.

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En la oportunidad, los jóvenes vieron la película "La Ventaja de ser Invisible", participaron en una radio abierta y compartieron un refrigerio a cargo de la Dirección de Nutrición Comunitaria.

Cabe destacar que una vez finalizado el encuentro en el Cine Teatro Renzi, los estudiantes volvieron a sus colegios donde continuaron sus actividades para terminar con una devolución sobre lo trabajado.

Los organizadores de esta propuesta agradecieron a las instituciones educativas que forman parte de este proyecto orientado a los adolescentes.

Intervienen en este proyecto las direcciones del Cine Teatro Municipal Renzi, Niñez, Adolescencia y Familia, Género, Salud, Nutrición Comunitaria y Juventud.