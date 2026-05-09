River y San Lorenzo se juegan todo en el Monumental por los octavos del Apertura

El Millonario y el Ciclón protagonizarán este domingo un clásico vibrante en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 07:30

River Plate recibirá este domingo desde las 19:00 a San Lorenzo de Almagro en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por ESPN Premium.

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega entonado tras conseguir un triunfo agónico frente a Carabobo FC en Venezuela por la Copa Sudamericana, resultado que dejó al equipo muy cerca de avanzar a los octavos de final del certamen continental. Sin embargo, en el ámbito local viene de sufrir una caída ante Atlético Tucumán en Núñez, aunque igualmente logró finalizar segundo en la Zona B con 29 puntos.

Pensando en este clásico, Coudet decidió preservar varios titulares en el duelo copero y la estrategia le terminó dando resultado. La defensa volverá a tener a nombres habituales como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, mientras que en el mediocampo la gran noticia pasa por el regreso de Fausto Vera, recuperado de su lesión en la rodilla.

En ataque aparecen algunas dudas. Ian Subiabre y Kendry Páez pelean por un lugar sobre la banda derecha, mientras que la presencia de Sebastián Driussi todavía no está asegurada debido al desgarro sufrido ante Boca Juniors. Si el delantero no llega desde el arranque, el que podría meterse en el once es Maximiliano Salas, héroe en Venezuela con el gol agónico frente a Carabobo.

Por el lado de San Lorenzo, el presente también genera ilusión. El equipo de Gustavo Álvarez viene de empatar 0-0 frente a Deportivo Cuenca en Ecuador por la Copa Sudamericana, resultado que le permitió mantenerse como líder de su grupo, aunque todavía con la clasificación abierta.

En el campeonato local, el “Ciclón” terminó séptimo en la Zona A con 22 unidades y llega golpeado tras perder 2-1 el clásico frente a Club Atlético Independiente, derrota que además dejó afuera por suspensión a Alexis Cuello, expulsado sobre el final de aquel encuentro.

El reemplazante de Cuello sería Matías Reali, mientras que Mathías De Ritis ingresaría como carrilero por izquierda. El conjunto azulgrana intentará apoyarse en su buen historial en Núñez: es el segundo equipo que más veces venció a River en el Monumental, solo por detrás de Boca.

El ganador de este clásico avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y se enfrentará al vencedor del cruce entre Vélez Sarsfield y Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Probables formaciones

River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi.

DT: Gustavo Álvarez.