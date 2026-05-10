Cinco detenidos en Jujuy por robo y faenamiento de ganado

Cinco individuos fueron detenidos en Jujuy tras ser sorprendidos por la policía mientras faenaban un animal vacuno en las cercanías del ingenio La Esperanza.

Hoy 02:32

El Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 2 de Jujuy llevó a cabo una importante operación que resultó en la detención de cinco individuos acusados de robo y faenamiento de animales.

La intervención policial se produjo después de un llamado de alerta realizado por el encargado de seguridad del ingenio La Esperanza, quien observó el ingreso de una camioneta con un animal vacuno en su parte superior.

Ante esta situación, se organizó una comitiva de efectivos policiales que se dirigió al área, realizando un recorrido preventivo con el fin de detectar actividades ilícitas.

Durante la inspección, los efectivos policiales lograron identificar entre las malezas una camioneta Hilux 4x4 y a cinco hombres en pleno proceso de faenamiento del animal.

Al ser sorprendidos en el acto, se emitió la voz de alto y se procedió a la detención de los implicados, quienes fueron trasladados a la comisaría.

Además, en el lugar de los hechos se encontró un equino sin marca, lo que llevó a las autoridades a consultar con el ayudante fiscal para determinar las acciones a seguir.

Como resultado de esta operación, se dispuso el secuestro de los elementos utilizados en el faenamiento, así como la detención de los sindicados, quienes enfrentan serias acusaciones por su conducta delictiva.