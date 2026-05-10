Mujer acusada de ejercer medicina ilegalmente será trasladada al Chaco

La mujer de 43 años, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco, será trasladada a la provincia para ser puesta a disposición de la justicia chaqueña.

Hoy 03:28

Una mujer de 43 años será trasladada a la provincia del Chaco en las próximas horas, luego de ser acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos. Este traslado se llevará a cabo para que la sospechosa quede a disposición de la Justicia chaqueña en relación a la causa que investiga la usurpación de títulos y el ejercicio ilegal de la medicina.

El operativo de traslado comenzó este viernes a las 11.30, cuando personal de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña retiró a la detenida del Destacamento de Policía Femenina de San Martín, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Se prevé que su llegada a Presidencia Roque Sáenz Peña ocurra entre las 2 y las 3 de la madrugada del sábado, junto con un teléfono celular marca Redmi que será incorporado al expediente judicial.

La mujer había sido detenida el 27 de abril en Villa Lynch, donde se encontraba oculta en la vivienda de su pareja, un agente de la Policía Federal Argentina. El traslado se había demorado durante nueve días debido a la espera de autorización del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín.

Según la investigación, la sospechosa habría ejercido ilegalmente la medicina entre agosto de 2024 y abril de 2026 en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Utilizaba la matrícula profesional de un médico para atender pacientes, recetar medicamentos y firmar certificados de defunción.

La pesquisa se inició tras la detección de su presencia en cronogramas oficiales de guardias médicas. Al salir a la luz esta maniobra, la acusada se fugó en un micro hacia Buenos Aires y permaneció prófuga hasta ser localizada por las fuerzas de seguridad.

Los investigadores lograron dar con su paradero siguiendo sus movimientos a través de cámaras de seguridad, operaciones con una billetera virtual y actividad en redes sociales. Finalmente, se estableció que se encontraba en el partido bonaerense de Tres de Febrero junto a su pareja.

Durante los allanamientos realizados en Chaco, la Policía secuestró diversos elementos relacionados con la actividad médica, incluyendo uniformes sanitarios, bisturíes, jeringas, sondas y documentación hospitalaria. También se encontraron restos de papeles quemados con sellos del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi.

Con el traslado programado para este fin de semana, se espera que la Justicia chaqueña avance en la investigación y tome nuevas medidas relacionadas con la causa.