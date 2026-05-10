Joven atado en su hogar durante un robo en Santa Fe

Un joven de 21 años sufrió un angustiante robo en su hogar en Santa Fe, donde fue atado con sus propios cordones por un ladrón armado con un cuchillo que robó varios objetos de valor.

Hoy 04:24

En una madrugada de terror en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, un joven de 21 años pasó por una experiencia traumática que duró más de veinte minutos. A las 4:50 de la mañana, un delincuente armado con un cuchillo ingresó a su vivienda ubicada en calle Jujuy al 3400 y lo sorprendió mientras dormía.

El asaltante, al amenazarlo, obligó al joven a someterse a su voluntad y lo ató de manos utilizando los cordones de sus propias zapatillas, dejándolo completamente inmovilizado. Con la víctima controlada, el ladrón se tomó su tiempo para explorar cada rincón de la casa en busca de objetos de valor.

El propietario del inmueble, un hombre de 57 años, fue el primero en percatarse de que algo extraño estaba ocurriendo. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrió el asalto en curso, donde el intruso se movía sin prisa por distintos espacios de la vivienda.

Durante el robo, el ladrón sustrajo una variedad de artículos, incluyendo teléfonos celulares, notebooks, perfumes y prendas de vestir. Todo este proceso fue registrado por las cámaras, incluyendo el momento en que ató al joven, lo que será crucial para la investigación.

El dueño de casa no dudó en realizar la denuncia en la Comisaría 2°, presentando las grabaciones como evidencia del robo. Este hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del barrio, la recolección de imágenes de las cámaras de la zona y la realización de peritajes criminalísticos. Este último trabajo fue encargado a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llegaron al lugar para recolectar indicios y evidencia técnica que permita avanzar en la identificación del autor del asalto.