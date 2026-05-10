Manuel Betancur, el colombiano que apoya a latinos en EE.UU.

Manuel Betancur Montoya, conocido como 'Manolo', es el fundador de Manolo's Bakery en Charlotte, Carolina del Norte, donde ayuda a las comunidades latinas necesitadas desde 1997.

Hoy 05:20

Manuel Betancur Montoya, conocido ampliamente como 'Manolo', es el fundador y director ejecutivo de Manolo's Bakery, una panadería con un firme compromiso social en Charlotte, Carolina del Norte, inaugurada en 1997.

Originario de El Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia, Manolo es ingeniero y ex oficial de la Armada colombiana, acumulando más de 27 años de experiencia en el sector de la panadería.

Además de su trayectoria profesional, Manolo es cinturón negro de segundo grado en kárate y de cuarto grado en taekwondo, lo que refleja su dedicación y disciplina en cada aspecto de su vida.

Como padre y defensor de su comunidad, Manolo se graduó de la King University en lenguas modernas y completó un programa de emprendimiento en Stanford University, lo que ha fortalecido sus habilidades como empresario.

Entre sus diversas iniciativas se encuentran Manolo's Bakery, Artisen Vegelato, Higher Grounds Café, By Immigrant Hands y la organización sin fines de lucro We Care 4, todas enfocadas en servir a la comunidad.

La misión de Manolo's Bakery es clara: 'Somos nuestro pan, defendemos a nuestra gente, creemos en nuestro futuro', y ofrece más de 65 variedades de panes artesanales latinos, ganando reconocimientos como el World Hero USA en 2021.

Durante la pandemia, Manolo se unió a World Central Kitchen para proporcionar comidas calientes a familias de bajos recursos, y ha estado activo en la ayuda humanitaria en Ucrania a través de The We Care Initiative.