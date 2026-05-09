Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y se consagró campeón de LaLiga

El equipo dirigido por Hansi Flic se impuso por 2 a 0 ante el Merengue en el Camp Nou y festejó ante su gente.

Hoy 18:00

Quedó tapado por el escándalo que se vivió en el vestuario de Real Madrid horas antes del encuentro, pero Barcelona llegó al clásico con la posibilidad concreta de coronarse campeón de La Liga 2025/26. Y no dejó pasar la oportunidad: le ganó con autoridad a su máximo rival y celebró el título en su propia cara.

El equipo dirigido por Hansi Flick se impuso gracias a los goles de Marcus Rashford, que abrió el marcador a los nueve minutos, y de Ferran Torres, quien amplió la diferencia para sentenciar la historia. Con ese triunfo, el conjunto blaugrana no solo aseguró el campeonato, sino que además alcanzó una marca histórica en el eterno duelo entre ambos clubes.

A lo largo de la historia, Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en 264 oportunidades. Sin embargo, esta victoria no fue una más para el conjunto catalán: sirvió para igualar por completo el historial. Ahora, ambos gigantes del fútbol español registran 106 triunfos cada uno, mientras que se contabilizan 52 empates.

Real Madrid sigue arriba en títulos, pero Barcelona quedó muy cerca

Aunque el historial quedó equilibrado, la pelea por la cantidad total de títulos todavía tiene al Merengue por delante. Con la reciente conquista liguera, Barcelona alcanzó los 104 trofeos oficiales, mientras que Real Madrid continúa liderando con 106 títulos en sus vitrinas.

La campaña del conjunto catalán fue prácticamente impecable. El equipo de Hansi Flick logró sostener una enorme regularidad durante toda la temporada y terminó sacando una diferencia decisiva en la tabla. En 35 fechas disputadas, acumuló 30 victorias, un empate y apenas cuatro derrotas, números que le permitieron llegar a los 91 puntos y dejar muy atrás al Merengue, que quedó con 77 unidades.

Barcelona todavía debe completar el calendario

Más allá de haber asegurado el campeonato con varias jornadas de anticipación, Barcelona todavía deberá disputar las tres fechas restantes del certamen. Según el calendario, el campeón visitará a Alavés, luego recibirá a Real Betis y cerrará su participación nuevamente fuera de casa frente a Valencia.