La casa del Bicentenario abre inscripciones para el taller “Industria del Hogar”

Los interesados podrán solicitar más información e inscribirse comunicándose al 3855070407.

Hoy 18:39

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad, especialmente a las personas mayores, a participar del Taller “Industria del Hogar”, que dará inicio el miércoles 13 en la Casa del Bicentenario, ubicada en Besares y Garay.

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Este espacio de aprendizaje y recreación tiene como objetivo brindar herramientas prácticas y creativas a los participantes, promoviendo el desarrollo de habilidades manuales, la integración social y el bienestar a través de distintas técnicas artesanales.

Durante el taller se enseñarán actividades como reciclado, cartapesta, macramé, tejido crochet básico, pintura en tela y madera, además de la elaboración de jarrones, cortinas de cuentas, pulseras de macramé, souvenirs, centros de mesa, adornos y alfombras con hilo de telas.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios destinados a los adultos mayores, fomentando la participación activa, el aprendizaje continuo y el intercambio de experiencias en un ambiente de contención y compañerismo.

Los interesados podrán solicitar más información e inscribirse comunicándose al 3855070407.