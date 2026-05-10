Shakira lanza el himno oficial del Mundial 2026: Dai Dai

Shakira ha confirmado que interpretará el himno oficial del Mundial 2026 titulado 'Dai Dai', cuyo videoclip fue grabado en el icónico estadio Maracaná de Brasil.

Hoy 19:16

La reconocida cantante colombiana Shakira ha anunciado su regreso musical al Mundial 2026 de la FIFA a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En esta publicación, la artista presenta su nueva canción titulada 'Dai Dai', que será el himno oficial del torneo. Este anuncio pone fin a los rumores que habían surgido tras la reciente actualización de su perfil digital y las pistas compartidas por la organización deportiva.

Los seguidores de la talentosa barranquillera esperaban con gran entusiasmo esta noticia, considerando su exitosa trayectoria en mundiales anteriores en Sudáfrica y Brasil. Según la propia Shakira, la producción completa de 'Dai Dai' estará disponible en todas las plataformas digitales el jueves 14 de mayo. La expectativa es considerable, ya que la cantante regresa una vez más a la escena mundialista con un tema que tiene el potencial de convertirse en la banda sonora de las hinchadas.

El video promocional de 'Dai Dai' presenta escenas rodadas en el emblemático Estadio Maracaná, ubicado en Brasil. En este videoclip, Shakira aparece en el centro del campo luciendo un traje amarillo y azul, ejecutando una vibrante coreografía acompañada por un grupo de bailarinas sobre el césped del coloso. Fuentes técnicas han confirmado que el equipo de producción trabajó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones, manteniendo el proyecto en secreto hasta este anuncio oficial.

Shakira ha construido un legado histórico en las Copas del Mundo con actuaciones memorables que ya forman parte de la memoria colectiva. Su actuación en la final de Alemania 2006 con una versión especial de 'Hips don’t Lie' junto a Wyclef Jean, la clausura de Sudáfrica 2010 con el icónico 'Waka Waka' junto a Freshlyground y su participación en Brasil 2014 con 'La La La', junto a Carlinhos Brown, son ejemplos destacados. Con 'Dai Dai', Shakira suma su cuarta colaboración oficial con la FIFA, reforzando su vínculo con el fútbol y alcanzando a grandes audiencias globales.

La edición número 23 del torneo se llevará a cabo por primera vez en forma conjunta en tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá. Entre junio y julio de 2026, dieciséis ciudades sedes distribuirán los partidos que definirán al campeón del mundo. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México encabezan la lista de urbes anfitrionas que recibirán a miles de aficionados, en lo que se anticipa como un despliegue de infraestructura y pasión futbolera sin precedentes en la región.

Con 'Dai Dai' y el regreso de Shakira al universo mundialista, la FIFA suma una pieza musical que tiene el potencial de unir a hinchas de todos los rincones del mundo. La combinación del escenario histórico del Maracaná, la coreografía contagiosa y la cuidadosa producción sugiere que este himno será uno de los acompañantes sonoros más recordados de la Copa Mundial 2026.