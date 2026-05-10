Las frutinovelas se popularizan en La Paz con historias únicas

La tendencia de las frutinovelas ha llegado a La Paz, donde el usuario MAITA IA adapta este fenómeno digital al contexto paceño, generando gran impacto en las redes sociales.

Hoy 19:01

Una nueva tendencia en redes sociales conocida como 'frutinovelas' ha desembarcado en la ciudad de La Paz, captando la atención de numerosos usuarios gracias a su originalidad en la narración de historias. Se trata de relatos estilo telenovela donde los personajes principales son frutas con personalidades propias.

En este contexto, el usuario MAITA IA se ha vuelto viral al crear una historia ambientada en el mundo de los choferes de los Yungas, utilizando como protagonistas a una piña, un plátano y una fresa.

La narrativa que presenta MAITA IA combina drama, humor y elementos cotidianos del transporte interprovincial, generando una conexión inmediata con el público boliviano.

El contenido de estas frutinovelas destaca por incorporar referencias propias de la realidad paceña, adaptando una tendencia global a un contexto local que resuena con la audiencia.

A pesar de ser personajes de fruta, ellos representan situaciones comunes, conflictos y relaciones que recuerdan a las clásicas telenovelas, pero con un enfoque innovador y digital.

La propuesta rápidamente ganó popularidad en plataformas como TikTok y Facebook, donde los usuarios destacan la creatividad y el ingenio detrás de este tipo de contenido que ha revolucionado la narrativa digital.