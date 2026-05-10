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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAY 2026 | 8º
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Policiales

Un policía fue detenido tras golpear brutalmente a su novia dentro del auto

La víctima denunció que el funcionario la atacó a trompadas luego de una discusión por presuntas infidelidades.

Hoy 08:56

Un efectivo policial de 35 años, domiciliado en el barrio Ejército Argentino, fue denunciado por su pareja, de 32 años y residente en el barrio Ampliación Los Flores 450 Viviendas, por un grave hecho de violencia de género.

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De acuerdo con la denuncia, la mujer habría recibido mensajes de la pareja de un colega del uniformado, en los que le advertían sobre supuestas infidelidades y le enviaban capturas de conversaciones que lo vincularían con una “tercera en discordia”.

Días atrás, el policía pasó a buscar a la denunciante por su lugar de trabajo, en la intersección de Absalón Rojas y Jujuy. Al subir al vehículo, la mujer le habría consultado por un compañero del efectivo, quien aseguró no tener trato reciente con él.

Siempre según el relato, la situación derivó en una fuerte discusión luego de que la mujer lo increpara por las supuestas pruebas recibidas, exigiéndole el acceso a su teléfono celular.

El conflicto fue escalando dentro del automóvil hasta derivar en un episodio de violencia física. Según la denuncia, sin detener la marcha del vehículo, el efectivo habría agredido a la mujer con golpes de puño en distintas partes del cuerpo, desde la zona céntrica hasta el barrio Ejército Argentino.

Al llegar al domicilio del acusado, la víctima logró escapar y se dirigió a radicar la denuncia en la Comisaría 5ª de la Mujer y la Familia.

Por disposición de la Justicia, el funcionario policial fue detenido y quedó a disposición de la investigación, que continúa en curso.

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