Faustino Oro será gran maestro a los 12 años y hace historia para el ajedrez argentino

El joven prodigio se convertirá en el segundo GM más precoz de la historia y posiciona nuevamente a Argentina en la élite mundial del ajedrez.

Hoy 09:27

Faustino Oro alcanzará este domingo el título de gran maestro internacional con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, una marca histórica que lo convertirá en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en lograrlo.

El joven argentino consiguió la hazaña durante el Festival de Cerdeña, en Italia, donde aseguró la tercera y última norma necesaria para obtener la máxima categoría individual del ajedrez mundial. Sólo el estadounidense Abhimanyu Mishra logró el título a una edad menor.

Con este logro, Oro ingresará a una lista histórica integrada únicamente por seis jugadores que alcanzaron el título de gran maestro con apenas 12 años. Además de Mishra y el argentino, aparecen el ucraniano Sergey Karjakin, el actual campeón mundial Dommaraju Gukesh, el uzbeko Javokhir Sindarov y el indio Praggnanandhaa Rameshbabu.

La confirmación llegó luego de que Oro quedara emparejado en la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, excandidato al campeonato mundial. Según explicó la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), el argentino alcanzará oficialmente el título incluso si pierde esa partida.

Faustino suma hasta el momento cuatro victorias y cuatro empates en el torneo italiano, donde sorprendió por la madurez de su juego y su capacidad estratégica pese a su corta edad.

El logro supera ampliamente todos los antecedentes del ajedrez argentino. Hasta ahora, el récord nacional pertenecía a Alan Pichot, quien obtuvo el título de gran maestro a los 15 años y medio.

Especialistas consideran que Oro tiene potencial para instalarse en la élite mundial en los próximos años e incluso convertirse en candidato al título mundial en el futuro.