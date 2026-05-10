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El papa León XIV elogió a Canarias por asistir al crucero afectado por hantavirus

El Pontífice destacó el operativo desplegado en Tenerife tras la llegada del MV Hondius, donde un brote de hantavirus provocó tres muertes y encendió las alertas sanitarias.

Hoy 09:20

Este domingo  El papa León XIV expresó su agradecimiento a las Islas Canarias por permitir el desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya provocó tres muertes y contagió a ocho personas.

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Durante el rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, el Pontífice resaltó “la acogida y solidaridad” del pueblo canario frente a la emergencia sanitaria. El buque, de bandera neerlandesa, llegó al puerto de Granadilla de Abona bajo un estricto operativo militar y sanitario para evitar contactos con la población local.

“Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos”, expresó León XIV desde el Palacio Apostólico.

Además, confirmó que visitará España entre el 6 y el 12 de junio, con actividades previstas en Tenerife y Gran Canaria.

El brote a bordo del crucero encendió alertas internacionales luego de la muerte de una pareja neerlandesa y una mujer alemana. Organismos sanitarios compararon el nivel de controles implementados con los aplicados durante la pandemia de Covid-19.

Durante su mensaje, el Papa también se refirió a la violencia en la región africana del Sahel, especialmente en Chad y Malí, donde ataques terroristas dejaron más de un centenar de víctimas en las últimas semanas.

“Aseguro mi oración por las víctimas y mi cercanía a quienes sufren. Deseo que cese toda forma de violencia”, sostuvo.

Finalmente, León XIV dedicó un mensaje especial por el Día de la Madre y pidió mayor compromiso internacional con el desarrollo y la paz en África.

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