El único argentino a bordo del crucero con hantavirus contó cómo vivió la travesía: “Hacíamos vida normal”

Carlos Ferello permanece aislado tras el brote detectado en el MV Hondius. Hubo dos pasajeros fallecidos y varios casos sospechosos durante el viaje.

Hoy 10:12

Carlos Ferello, el único argentino que viajaba en el crucero MV Hondius, relató cómo fue la travesía marcada por un brote de hantavirus que dejó al menos dos personas fallecidas y obligó a activar protocolos sanitarios internacionales.

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El hombre explicó que el viaje había comenzado el 1 de abril y que la expedición recorrió destinos como Ushuaia, las islas Georgias del Sur, Tristán da Cunha y Santa Elena. Según contó, los primeros síntomas aparecieron en un matrimonio holandés durante la navegación, aunque inicialmente no sospecharon de una enfermedad grave.

La situación se agravó cuando uno de los pasajeros murió a bordo y posteriormente falleció también su esposa tras ser trasladada a Johannesburgo. Más tarde aparecieron nuevos casos sospechosos entre pasajeros y tripulantes.

“No era un clima preocupante. Como después no aparecieron más casos y nos habíamos empezado a cuidar todos, se siguió una vida normal”, explicó Ferello.

El argentino señaló que la Cancillería, el Ministerio de Salud y los consulados mantuvieron contacto permanente con él durante toda la emergencia sanitaria. Finalmente, fue trasladado a Países Bajos, donde deberá cumplir aislamiento preventivo junto a otros pasajeros del crucero.

Desde el gobierno argentino confirmaron que Ferello se encuentra en buen estado de salud y sin síntomas compatibles con la enfermedad.