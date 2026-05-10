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Los síntomas más comunes de la infidelidad incluyen baja autoestima

Un estudio de Van Zyl, publicado en la revista Personality and Individual Differences, revela que la infidelidad es la causa principal de rupturas y divorcios en las relaciones de pareja.

Hoy 10:31

Según datos revisados por Van Zyl, autor de un estudio de la revista Personality and Individual Differences (2022), el motivo más común de rupturas y divorcios es la infidelidad.

La traición causa el mayor daño a la confianza, golpeando el amor desde sus raíces, deshaciendo años de tiempo dedicados a construir la relación y arrojando una sombra sobre el futuro de la satisfacción compartida.

Si bien muchas parejas sobrellevan la lesión, muchas sucumben a la infidelidad.

Datos de investigaciones previas indican que ciertos factores podrían proteger contra la infidelidad, mientras que otros aumentan la vulnerabilidad a ella.

Para algunas parejas, la infidelidad se convierte en un evento que pone fin a la relación, mientras que para otras, puede servir como un elemento que estabiliza la relación.

La necesidad de exclusividad en las relaciones monógamas ha llevado a investigadores a estudiar los rasgos de personalidad que pueden influir en la infidelidad.

Van Zyl señala que la mayoría de las investigaciones se han centrado en los rasgos de personalidad, incluyendo la tríada oscura (narcisismo, maquiavelismo y psicopatía) y el Modelo de los Cinco Factores (FFM).

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