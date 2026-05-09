En vivo: el Turismo Carretera define un domingo apasionante en Termas de Río Hondo

Matías Rossi voló en la clasificación, rompió el récord del circuito y largará adelante en la quinta fecha del campeonato 2026.
Turismo Carretera tendrá este domingo una jornada decisiva en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, donde se correrán las series y la gran final de la quinta fecha del campeonato 2026.
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La gran figura de la clasificación fue Matías Rossi, quien confirmó todo lo bueno mostrado en los entrenamientos y se quedó con la pole position a bordo de su Toyota Camry del Pradecon Racing.
El “Misil” registró un tiempo de 1m32s436, marca con la que además pulverizó el récord histórico del trazado santiagueño, bajando en más de dos segundos el registro que le pertenecía a Guillermo Ortelli desde 2016. El promedio de velocidad fue impactante: 172.530 km/h.
Para Rossi, esta fue su segunda pole de la temporada y la número 41 dentro del Turismo Carretera, ampliando aún más su récord histórico como el piloto con más clasificaciones ganadas en la categoría.
Detrás del representante de Del Viso apareció el joven Marco Dianda, quien con su Dodge Challenger quedó a apenas 0s024, protagonizando la diferencia más ajustada entre el primero y el segundo en lo que va del año.
El tercer lugar quedó en manos de Mauricio Lambiris con su Ford Mustang, mientras que Christian Ledesma fue cuarto con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing.
Clasificación completa del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo
- Matías Rossi (Toyota) – 1:32.436
- Marco Dianda (Challenger) – 1:32.460
- Mauricio Lambiris (Mustang) – 1:32.466
- Christian Ledesma (Camaro) – 1:32.545
- Mariano Werner (Mustang) – 1:32.555
- José Manuel Urcera (Toyota) – 1:32.587
- Jonatan Castellano (Challenger) – 1:32.611
- Otto Fritzler (Mercedes Benz) – 1:32.653
- Diego Azar (Mercedes Benz) – 1:32.753
- Hernán Palazzo (Toyota) – 1:32.795
- Juan Martín Trucco (Challenger) – 1:32.842
- Marcelo Agrelo (Torino) – 1:32.859
- Nicolás Trosset (Mustang) – 1:32.885
- Tobías Martínez (Camaro) – 1:32.906
- Jorge Barrio (Toyota) – 1:32.962
- Marcos Landa (Camaro) – 1:32.963
- Facundo Ardusso (Mustang) – 1:32.975
- Nicolás Bonelli (Mustang) – 1:33.010
- Agustín Canapino (Camaro) – 1:33.020
- Kevin Candela (BMW) – 1:33.130
- Juan Bautista De Benedictis (Mustang) – 1:33.173
- Juan José Ebarlín (Camaro) – 1:33.181
- Luis José Di Palma (Toyota) – 1:33.181
- Juan Tomás Catalán Magni (Toyota) – 1:33.258
- Lucas Valle (Camaro) – 1:33.348
- Ignacio Faín (Torino) – 1:33.352
- Marcos Castro (Torino) – 1:33.361
- Gaspar Chansard (Toyota) – 1:33.370
- Facundo Chapur (Torino) – 1:33.408
- Elio Craparo (Mustang) – 1:33.434
- Andrés Jakos (Toyota) – 1:33.442
- Valentín Aguirre (Camaro) – 1:33.505
- Ricardo Risatti (Mustang) – 1:33.515
- Juan Pablo Gianini (Mustang) – 1:33.515
- Germán Todino (Mustang) – 1:33.546
- Matías Canapino (Camaro) – 1:33.553
- Jeremías Olmedo (Torino) – 1:33.554
- Nicolás Moscardini (Mustang) – 1:33.600
- Martín Serrano (Camaro) – 1:33.605
- Jeremías Scialchi (Mustang) – 1:33.617
- Marcos Quijada (Camaro) – 1:33.672
- Santiago Álvarez (Camaro) – 1:33.693
- Augusto Carinelli (Mustang) – 1:33.706
- Juan Cruz Benvenutti (Camaro) – 1:33.755
- Nicolás Cotignola (Toyota) – 1:33.758
- Gastón Ferrante (Mustang) – 1:33.759
- Joaquín Ochoa (Challenger) – 1:33.849
- Santiago Mangoni (Camaro) – 1:33.897
- Rodrigo Lugón (Mustang) – 1:33.926
- Emiliano Spataro (Mustang) – 1:33.969
- Julián Santero (BMW) – 1:34.106
- Jerónimo Teti (Mustang) – 1:34.112
- Norberto Fontana (Camaro) – 1:34.115
- Diego De Carlo (Camaro) – 1:34.139
- Nicolás Impiombato (Torino) – sin tiempo
- Tomás Ricciardi (Toyota) – sin tiempo
- Martín Vázquez (Challenger) – sin tiempo
Observaciones de la clasificación
- Gastón Ferrante recibió un recargo de ocho puestos por sanción de la CAF.
- Julián Santero fue sancionado por técnica relacionada al motor.
- Martín Vázquez también recibió sanción técnica por motor.
Cronograma del domingo en Termas
- 09:15: 1° Serie TCP
- 09:40: 2° Serie TCP
- 10:10: 1° Serie TC
- 10:35: 2° Serie TC
- 11:00: 3° Serie TC
- 11:25: Final Fórmula 2
- 12:15: Carrera 2 Turismo Carretera 2000
- 12:55: Final TCP
- 14:00: Final TC