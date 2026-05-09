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En vivo: el Turismo Carretera define un domingo apasionante en Termas de Río Hondo

Matías Rossi voló en la clasificación, rompió el récord del circuito y largará adelante en la quinta fecha del campeonato 2026.

Hoy 11:20

Turismo Carretera tendrá este domingo una jornada decisiva en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, donde se correrán las series y la gran final de la quinta fecha del campeonato 2026.

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La gran figura de la clasificación fue Matías Rossi, quien confirmó todo lo bueno mostrado en los entrenamientos y se quedó con la pole position a bordo de su Toyota Camry del Pradecon Racing.

El “Misil” registró un tiempo de 1m32s436, marca con la que además pulverizó el récord histórico del trazado santiagueño, bajando en más de dos segundos el registro que le pertenecía a Guillermo Ortelli desde 2016. El promedio de velocidad fue impactante: 172.530 km/h.

Para Rossi, esta fue su segunda pole de la temporada y la número 41 dentro del Turismo Carretera, ampliando aún más su récord histórico como el piloto con más clasificaciones ganadas en la categoría.

Detrás del representante de Del Viso apareció el joven Marco Dianda, quien con su Dodge Challenger quedó a apenas 0s024, protagonizando la diferencia más ajustada entre el primero y el segundo en lo que va del año.

El tercer lugar quedó en manos de Mauricio Lambiris con su Ford Mustang, mientras que Christian Ledesma fue cuarto con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing.

Clasificación completa del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo

  1. Matías Rossi (Toyota) – 1:32.436
  2. Marco Dianda (Challenger) – 1:32.460
  3. Mauricio Lambiris (Mustang) – 1:32.466
  4. Christian Ledesma (Camaro) – 1:32.545
  5. Mariano Werner (Mustang) – 1:32.555
  6. José Manuel Urcera (Toyota) – 1:32.587
  7. Jonatan Castellano (Challenger) – 1:32.611
  8. Otto Fritzler (Mercedes Benz) – 1:32.653
  9. Diego Azar (Mercedes Benz) – 1:32.753
  10. Hernán Palazzo (Toyota) – 1:32.795
  11. Juan Martín Trucco (Challenger) – 1:32.842
  12. Marcelo Agrelo (Torino) – 1:32.859
  13. Nicolás Trosset (Mustang) – 1:32.885
  14. Tobías Martínez (Camaro) – 1:32.906
  15. Jorge Barrio (Toyota) – 1:32.962
  16. Marcos Landa (Camaro) – 1:32.963
  17. Facundo Ardusso (Mustang) – 1:32.975
  18. Nicolás Bonelli (Mustang) – 1:33.010
  19. Agustín Canapino (Camaro) – 1:33.020
  20. Kevin Candela (BMW) – 1:33.130
  21. Juan Bautista De Benedictis (Mustang) – 1:33.173
  22. Juan José Ebarlín (Camaro) – 1:33.181
  23. Luis José Di Palma (Toyota) – 1:33.181
  24. Juan Tomás Catalán Magni (Toyota) – 1:33.258
  25. Lucas Valle (Camaro) – 1:33.348
  26. Ignacio Faín (Torino) – 1:33.352
  27. Marcos Castro (Torino) – 1:33.361
  28. Gaspar Chansard (Toyota) – 1:33.370
  29. Facundo Chapur (Torino) – 1:33.408
  30. Elio Craparo (Mustang) – 1:33.434
  31. Andrés Jakos (Toyota) – 1:33.442
  32. Valentín Aguirre (Camaro) – 1:33.505
  33. Ricardo Risatti (Mustang) – 1:33.515
  34. Juan Pablo Gianini (Mustang) – 1:33.515
  35. Germán Todino (Mustang) – 1:33.546
  36. Matías Canapino (Camaro) – 1:33.553
  37. Jeremías Olmedo (Torino) – 1:33.554
  38. Nicolás Moscardini (Mustang) – 1:33.600
  39. Martín Serrano (Camaro) – 1:33.605
  40. Jeremías Scialchi (Mustang) – 1:33.617
  41. Marcos Quijada (Camaro) – 1:33.672
  42. Santiago Álvarez (Camaro) – 1:33.693
  43. Augusto Carinelli (Mustang) – 1:33.706
  44. Juan Cruz Benvenutti (Camaro) – 1:33.755
  45. Nicolás Cotignola (Toyota) – 1:33.758
  46. Gastón Ferrante (Mustang) – 1:33.759
  47. Joaquín Ochoa (Challenger) – 1:33.849
  48. Santiago Mangoni (Camaro) – 1:33.897
  49. Rodrigo Lugón (Mustang) – 1:33.926
  50. Emiliano Spataro (Mustang) – 1:33.969
  51. Julián Santero (BMW) – 1:34.106
  52. Jerónimo Teti (Mustang) – 1:34.112
  53. Norberto Fontana (Camaro) – 1:34.115
  54. Diego De Carlo (Camaro) – 1:34.139
  55. Nicolás Impiombato (Torino) – sin tiempo
  56. Tomás Ricciardi (Toyota) – sin tiempo
  57. Martín Vázquez (Challenger) – sin tiempo

Observaciones de la clasificación

  • Gastón Ferrante recibió un recargo de ocho puestos por sanción de la CAF.
  • Julián Santero fue sancionado por técnica relacionada al motor.
  • Martín Vázquez también recibió sanción técnica por motor.

Cronograma del domingo en Termas

  • 09:15: 1° Serie TCP
  • 09:40: 2° Serie TCP
  • 10:10: 1° Serie TC
  • 10:35: 2° Serie TC
  • 11:00: 3° Serie TC
  • 11:25: Final Fórmula 2
  • 12:15: Carrera 2 Turismo Carretera 2000
  • 12:55: Final TCP
  • 14:00: Final TC

TEMAS Las Termas de Río Hondo Autódromo de Las Termas Turismo Carretera

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