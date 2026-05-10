La nieve llegó a Tafí del Valle y dejó una impactante postal invernal

El ingreso de aire polar provocó nevadas en zonas altas y sorprendió a vecinos y turistas.

Hoy 11:24

La intensa ola de aire polar que ingresó a Tucumán comenzó a hacerse sentir con fuerza este sábado y dejó una de las imágenes más impactantes del invierno en Tafí del Valle.

Tal como anticipaban los pronósticos, la nieve apareció en las zonas más altas y sorprendió tanto a vecinos como a turistas.

Durante la mañana se registró caída de “garrotillo” en el centro tafinisto, mientras que en sectores elevados como La Ovejería pudieron verse copos de nieve cubriendo cerros, caminos y vehículos.

El fenómeno transformó rápidamente el paisaje y convirtió a la villa turística en uno de los puntos más fotografiados de la jornada.

La nevada había sido anticipada por el observador meteorológico Cristofer Brito, quien explicó que el ingreso de un refuerzo de aire frío de origen polar provocaría un marcado descenso de temperatura y generaría condiciones propicias para nevadas en áreas de montaña por encima de los 2.000 metros de altura.

“El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar estas chances de nevadas en zonas de montaña”, había señalado el especialista.

Con temperaturas muy bajas en distintos puntos de la provincia, Tafí del Valle volvió a convertirse en protagonista de un fenómeno que cada invierno despierta expectativa.

Esta vez, el pronóstico se cumplió y la nieve regaló una postal inolvidable en los cerros tucumanos.