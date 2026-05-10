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Mascotas

Buscan a gatita perdida en el barrio Siglo XXI

La mascota desapareció el sábado por la noche en la zona sur de la ciudad. Sus dueños piden colaboración para poder encontrarla.

Hoy 11:59

Una familia del barrio Siglo XXI lanzó una intensa búsqueda para encontrar a su gatita, desaparecida desde la noche del sábado 9 de mayo en la zona sur de la ciudad.

Según informaron sus dueños, la mascota se perdió alrededor de las 20 horas en inmediaciones de la calle Víctor Yunes, cerca de la altura 750.

La familia confirmó que ofrece recompensa para quien aporte datos certeros que permitan encontrar al animal.

Ante cualquier información, solicitaron comunicarse de manera urgente con los propietarios.

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