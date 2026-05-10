El Gobierno provincial reforzó controles sobre tierras fiscales ocupadas ilegalmente

Durante los procedimientos se detectaron explotaciones irregulares y desmontes prohibidos.

Hoy 11:45

El Gobierno de la Provincia, a través de Fiscalía de Estado, desplegó un amplio operativo en los departamentos Copó, Alberdi y Moreno,los días 28 y 29 de abril.

El Dr. Raúl Abate, Fiscal de Estado, encabezó el procedimiento que tuvo como principales objetivos notificar y ejecutar sentencias judiciales obtenidas por la Provincia, las prohibiciones de explotar y desmontar tierras fiscales, y secuestrar soja y maíz producidos en forma ilegal.

Durante el operativo se detectó que ocupantes provenientes de Chaco, Santa Fe y Córdoba cultivaban ilegalmente en inmuebles Propiedad de la Provincia de Santiago del Estero, en directa violacion a disposiciones procesales emanadas de distintos jueces. Confirmándose una mecánica mediante la que los usurpadores se apropian de grandes superficies de tierras, las que son perjudicialmente explotadas en forma directa y en otros casos son arrendadas a terceros obteniendo con ello enormes ganancias.

El procedimiento contó con un equipo multidisciplinario integrado por los abogados de la Fiscalía de Estado, Dres. Rodrigo Martorell Enrico, Cristian Martínez López y Matías De la Rúa, junto a personal de las Direcciones de Tierras y Agricultura del Ministerio de Producción, la Policía Provincial y Oficiales de Justicia.

Las acciones se desplegaron en puntos estratégicos de los departamentos Copo, Moreno y Alberdi, incluyendo las Colonias Sobrante del Desierto, Ampliación del Desierto, Caburé, Sachayoj, Colonia 87, Colonia 19 y Árbol Blanco, abarcando una totalidad de 20.000 has.

Entre los principales logros se destaca haber frenado judicialmente la destrucción ilegal de bosques nativos, lo que refuerza el compromiso del Gobierno Provincial con la protección ambiental y la defensa del patrimonio de todos los santiagueños.

La Fiscalía de Estado anunció la intensificación de estos operativos durante todo el 2026, profundizando la defensa del patrimonio provincial.