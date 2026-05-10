Tensión y golpes en la UNLP: estudiantes peronistas, de izquierda y libertarios se enfrentaron en Psicología

La pelea se desató cuando militantes de La Libertad Avanza intentaron instalar una mesa partidaria dentro de la facultad. Hubo insultos, empujones y trompadas.

Hoy 11:48

Un fuerte enfrentamiento entre estudiantes se registró este viernes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, donde militantes vinculados al peronismo, agrupaciones de izquierda y sectores libertarios protagonizaron una violenta discusión que terminó con empujones, golpes de puño e insultos dentro del edificio universitario.

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El conflicto comenzó cuando integrantes de La Libertad Avanza intentaron instalar una mesa de difusión partidaria en los pasillos de la facultad. Según se pudo observar en videos difundidos en redes sociales, un numeroso grupo de estudiantes se acercó al lugar para exigirles que abandonaran el espacio, lo que derivó rápidamente en agresiones físicas y momentos de extrema tensión.

Las imágenes mostraron cómo militantes identificados con agrupaciones peronistas y de izquierda rodearon a los integrantes de Universitarios por la Libertad (UPL), forzando finalmente su retirada del edificio ubicado en el predio del ex Batallón de Infantería de Marina N° 3, en la ciudad de La Plata.

Tras el episodio, desde Universitarios por la Libertad repudiaron lo sucedido y denunciaron haber sido expulsados de la facultad. “Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y no queremos que nadie nos moleste. Es básico para la democracia”, expresaron voceros de la agrupación.

El enfrentamiento se produjo en medio de un clima de fuerte conflictividad dentro de las universidades públicas por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei. En los últimos días, la UNLP había sido escenario de un paro docente y no docente que paralizó actividades durante casi una semana en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento.

Diversos sectores estudiantiles vienen manifestando preocupación por la reducción de fondos destinados a las universidades nacionales y rechazan la presencia de agrupaciones alineadas con el oficialismo nacional, al considerar que respaldan políticas que afectan el funcionamiento de la educación pública.

No es la primera vez que se registran episodios de tensión política dentro de las facultades de la UNLP, donde en los últimos meses se multiplicaron las protestas, debates y enfrentamientos vinculados a la situación económica y universitaria del país.