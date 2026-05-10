Impactante accidente en Canadá: chocó contra un BMW y su moto quedó colgando de un semáforo

El motociclista sufrió heridas graves tras el violento impacto ocurrido en una transitada intersección de Delta. La escena sorprendió a vecinos y automovilistas.

Hoy 10:39

Un sorprendente accidente de tránsito ocurrió este sábado por la tarde en la localidad de Delta, donde una motocicleta terminó incrustada y suspendida en un semáforo tras chocar violentamente contra un automóvil BMW en plena vía pública.

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El siniestro se registró sobre Scott Road, a la altura de las avenidas 71 y 72, una de las zonas más transitadas del oeste canadiense. Según informaron las autoridades locales, el motociclista sufrió heridas de gravedad, aunque se encuentra fuera de peligro, mientras que el conductor del BMW resultó ileso.

Tras el impacto, la moto quedó colgando de manera vertical en la estructura del semáforo, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales por lo inusual de la escena.

Un vecino que presenció el accidente relató que primero observó un automóvil con daños importantes detenido en medio de la intersección y luego comenzó a buscar el otro vehículo involucrado. “Después miré hacia arriba y la moto estaba ahí; fue una locura”, aseguró el testigo.

La Policía de Delta cerró parcialmente Scott Road entre las avenidas 70 y 72 para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y realizar las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál de los conductores habría provocado el accidente ni cómo la motocicleta terminó suspendida sobre el semáforo.

