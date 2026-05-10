Nuevos códigos para conseguir sobres gratis en el álbum virtual del Mundial 2026

La colección digital de Panini ya se convirtió en un fenómeno global entre los fanáticos del fútbol. Existen códigos promocionales que permiten desbloquear paquetes gratuitos, avanzar más rápido y completar el álbum sin gastar dinero.

Hoy 11:29

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó mucho antes de que ruede la pelota y uno de los grandes fenómenos entre los fanáticos es el nuevo álbum virtual lanzado por Panini. La tradicional colección de figuritas ahora también tiene su versión digital interactiva, que puede jugarse desde el celular y ya suma millones de usuarios alrededor del mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A diferencia del álbum físico clásico, esta edición virtual incorpora nuevas funciones: intercambio online de figuritas, desafíos, recompensas diarias, rankings, eventos temporales y sobres gratuitos que pueden desbloquearse mediante códigos promocionales.

En redes sociales, TikTok, YouTube y grupos de Facebook comenzaron a viralizarse listas de códigos activos que permiten obtener paquetes sin pagar. Algunos son lanzados oficialmente por Panini y otros aparecen a través de promociones con marcas asociadas al Mundial.

Los códigos promocionales que siguen funcionando

Actualmente, estos son algunos de los códigos que todavía continúan activos dentro de la aplicación:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

FEELITALL26

ALLTHEFEELS26

MAILWC26GIFT

Cada uno de estos códigos puede otorgar sobres adicionales, figuritas especiales o recompensas dentro del juego. Sin embargo, algunos tienen límite de usos o vencen luego de determinadas fechas, por lo que se recomienda activarlos lo antes posible.

Cómo canjear los sobres gratis paso a paso

El procedimiento para utilizar los códigos promocionales es sencillo y se realiza directamente desde la aplicación oficial del álbum virtual.

Los pasos son los siguientes:

Abrir la aplicación oficial del álbum virtual. Ingresar a la cuenta personal. Buscar la sección “Código Promocional”. Escribir manualmente el código o escanear un QR compatible. Confirmar la acción.

Si el código sigue vigente, el sistema añadirá automáticamente uno o más sobres gratuitos a la colección del usuario.

Cómo descargar el álbum virtual del Mundial 2026

La app oficial se llama FIFA Panini Collection y está disponible de manera gratuita tanto para Android como para iPhone.

Al iniciar la aplicación, los usuarios pueden:

Crear una cuenta nueva.

Ingresar como invitados.

Vincular colecciones anteriores.

Participar en intercambios online.

Competir en rankings globales.

Además, todos los jugadores reciben dos sobres gratis por día, cada uno con cinco figuritas virtuales.

El sistema también utiliza eventos temáticos durante eliminatorias, amistosos y torneos previos al Mundial para liberar contenido exclusivo.