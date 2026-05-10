Desde la UCR cargaron contra Adorni: “O hay sobresueldos o están robando”

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, cuestionó el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete y pidió que presente su declaración jurada.

Hoy 10:31

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al cuestionar su crecimiento patrimonial y asegurar que el funcionario “no está pudiendo justificar” su nivel de vida con los ingresos oficiales que percibe.

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En declaraciones a Splendid AM 990, Chiarella sostuvo que las sospechas alrededor del funcionario generan “mucho ruido” no solo en la política, sino también en la sociedad, especialmente en un contexto marcado por la crisis económica.

“Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que hoy ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada que esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata”, afirmó.

El dirigente radical señaló que la imposibilidad de explicar el origen de determinados bienes y gastos abre interrogantes que deben ser investigados. “Cuando tu ingreso no puede justificar tu nivel de vida es dudoso y hay que investigar”, remarcó.

En ese sentido, fue todavía más contundente y lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Para mí hay dos caminos: o hay sobresueldos, que ya está mal, o están robando y la plata sale de otro lado. En cualquiera de los dos casos está mal”.

Chiarella consideró que el caso impacta directamente sobre una de las principales promesas del Gobierno nacional, que había asegurado que venía a terminar con este tipo de prácticas.

“Este Gobierno dijo que venía a terminar con estas prácticas y uno de sus principales exponentes no puede justificar cómo, cobrando tres millones y medio de pesos por mes, alcanzó ese nivel de compra de propiedades y refacciones”, cuestionó.

Además, advirtió que la situación representa una “traición a la confianza” de quienes esperaban un cambio en la política y apuntó contra el oficialismo: “Terminan siendo igual que los otros”.

En otro tramo de la entrevista, Chiarella también defendió el rol de los municipios frente a las críticas del Gobierno nacional sobre la presión impositiva local. Si bien admitió que existen intendencias que aplican tasas “exorbitantes”, rechazó las generalizaciones.

“No todos somos degenerados fiscales”, respondió en alusión a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. En esa línea, aseguró que hay municipios con cuentas ordenadas, superávit y reducción de impuestos.

El intendente de Venado Tuerto también advirtió sobre la caída de la recaudación y de la coparticipación como consecuencia del freno de la actividad económica. “Hay cada vez más familias que se endeudan para cubrir gastos cotidianos. La gente paga alimentos en cuotas o deja de pagar la obra social para pasar al sistema público”, describió.

En ese marco, defendió la ampliación de funciones que cumplen actualmente los gobiernos locales y remarcó que los municipios ya no se limitan al alumbrado, barrido y limpieza. “Hoy los municipios tienen jardines maternales, centros de salud, políticas de empleo, seguridad y reciclado”, explicó.

Consultado sobre el escenario político rumbo a 2027, Chiarella evitó hablar de candidaturas o alianzas y sostuvo que el radicalismo debe enfocarse primero en fortalecer su estructura territorial.

“Las cuestiones anti algo no le han dado resultado a la Argentina. Nosotros creemos en construir desde lo propositivo”, indicó.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe estar puesta en la situación social y económica. “Hablar hoy de candidaturas es poner el carro delante del caballo. A la gente no le importa con quién va a ir cada dirigente, le importa cómo llegar a fin de mes”, concluyó.