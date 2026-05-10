Cómo cuidar la piel durante el frío: diez consejos clave para evitar daños

Las bajas temperaturas y el viento pueden afectar las zonas más expuestas del cuerpo.

Hoy 10:21

El frío puede afectar a todo nuestro organismo y también a la piel, ya que es la que se encuentra expuesta a las inclemencias climatológicas, siendo las zonas más sensibles a las bajas temperaturas las mejillas, los labios, el cuello, el escote y las manos.

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La exposición al viento, los cambios bruscos de temperatura y la sequedad de los ambientes calefaccionados pueden generar diversos trastornos cutáneos, sobre todo en el rostro y las manos.

Entre las principales consecuencias del frío extremo se encuentran la sequedad, la tirantez, el enrojecimiento, la picazón y, en algunos casos, grietas e irritaciones.

“Nos olvidamos de la importancia de nuestra piel y sólo pensamos en hidratarla en verano”, señaló la Dra. Nayra Merino, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), quien indicó también que, aparte de usar cremas hidratantes y protectoras para el rostro y las manos, es importante beber mucha agua y tomar vitaminas.

La especialista indicó además que hay que evitar los cambios de temperatura bruscos y las duchas de agua muy caliente.

Los 10 consejos para proteger la piel:

Hidratar a diario y varias veces al día la piel. Esto es especialmente importante en aquellas personas que padecen algún tipo de dermatosis (dermatitis atópica, psoriasis). Un emoliente adecuado (a base de lanolina, urea, etc.) ayudará a mantener la piel sana durante el invierno. Evitar lavar excesivamente las manos. Las dermatitis de desgaste que afectan al dorso de las manos son un motivo frecuente de consulta en esta época del año, especialmente en personas que por razones laborales se las lavan de forma repetida. Para evitarlo se debe promover el uso de guantes y cremas con efecto barrera. No utilizar productos agresivos para el lavado de cara y cuerpo. Escoger productos suaves y testados dermatológicamente. Evitar ducharse con agua muy caliente. Lo ideal es el agua tibia y no ducharse más de una vez al día, ya que esto aumentaría la deshidratación de la piel. Hidratar los labios y protegerlos de la luz ultravioleta. Los labios sufren mucho en invierno, más aún si se tiene alguna alteración de base (queilitis atópica, actínica.). No olvidar ponerse los lentes de sol y la protección solar diaria también en invierno, especialmente en zonas donde haya nieve, ya que esta refleja el 80 % de la radiación solar. Usar guantes y prendas de abrigo, sobre todo, aquellos pacientes con sensibilidad al frío y que suelan padecer de sabañones o fenómenos de Raynaud (dedos de las manos fríos y que tornan en color blanco, azul y rojo). Cuidar la alimentación. Aumentar el consumo de vitamina C y antioxidantes. No olvidar beber entre 1,5-2 litros de agua al día. Evitar el tabaco y el alcohol, ya que repercuten de forma negativa en la salud de nuestra piel, generando radicales libres. Además, el alcohol empeora la dilatación capilar facial. Huir de los cambios bruscos de temperatura, ya que esto aumenta la posibilidad de aparición de capilares dilatados (telangiectasias o arañas vasculares) en la cara (especialmente mejillas).

Los principios activos más recomendados para pieles no sensibles son: la vitamina C, el ácido retinoico, el ácido glicólico y los hidroxiácidos (con importante función antiedad). Sin embargo, hay pieles intolerantes que deben utilizar sustancias calmantes, vasoconstrictoras y descongestivas, como el dexpantenol, alfabisobolol, rusco, ácido glicirrético. Además, tienen que evitar productos que contengan alcohol, conservantes o perfumes. Por ello, es fundamental la valoración individual dermatológica de cada tipo de piel.

La textura de la crema ideal dependerá también del tipo de piel y de si se padece alguna afección de base: En general, el fluido será mejor para las pieles mixtas o grasas y la crema para las maduras y secas. Existen novedosas mascarillas y tratamientos de consulta, como la mesoterapia con ácido hialurónico, que ayudan a una hidratación en profundidad.