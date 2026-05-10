Cómo cuidar la piel durante el frío: diez consejos clave para evitar daños

Las bajas temperaturas y el viento pueden afectar las zonas más expuestas del cuerpo.
El frío puede afectar a todo nuestro organismo y también a la piel, ya que es la que se encuentra expuesta a las inclemencias climatológicas, siendo las zonas más sensibles a las bajas temperaturas las mejillas, los labios, el cuello, el escote y las manos.
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La exposición al viento, los cambios bruscos de temperatura y la sequedad de los ambientes calefaccionados pueden generar diversos trastornos cutáneos, sobre todo en el rostro y las manos.
Entre las principales consecuencias del frío extremo se encuentran la sequedad, la tirantez, el enrojecimiento, la picazón y, en algunos casos, grietas e irritaciones.
“Nos olvidamos de la importancia de nuestra piel y sólo pensamos en hidratarla en verano”, señaló la Dra. Nayra Merino, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), quien indicó también que, aparte de usar cremas hidratantes y protectoras para el rostro y las manos, es importante beber mucha agua y tomar vitaminas.
La especialista indicó además que hay que evitar los cambios de temperatura bruscos y las duchas de agua muy caliente.
Los 10 consejos para proteger la piel:
Los principios activos más recomendados para pieles no sensibles son: la vitamina C, el ácido retinoico, el ácido glicólico y los hidroxiácidos (con importante función antiedad). Sin embargo, hay pieles intolerantes que deben utilizar sustancias calmantes, vasoconstrictoras y descongestivas, como el dexpantenol, alfabisobolol, rusco, ácido glicirrético. Además, tienen que evitar productos que contengan alcohol, conservantes o perfumes. Por ello, es fundamental la valoración individual dermatológica de cada tipo de piel.
La textura de la crema ideal dependerá también del tipo de piel y de si se padece alguna afección de base: En general, el fluido será mejor para las pieles mixtas o grasas y la crema para las maduras y secas. Existen novedosas mascarillas y tratamientos de consulta, como la mesoterapia con ácido hialurónico, que ayudan a una hidratación en profundidad.