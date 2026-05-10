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Santiago del Estero vivió la primera helada del año con una sensación térmica de -2.1°C

La Madre de Ciudades amaneció este domingo con una temperatura de apenas 0.4°C a las 7 de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo seguirá el tiempo?

Hoy 07:26

Santiago del Estero vivió este domingo la primera helada del 2026, en una mañana marcada por el frío intenso y una sensación térmica bajo cero en la Madre de Ciudades.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 7 de la mañana la temperatura registrada fue de apenas 0.4 grados, con una sensación térmica de -2.1°C. El cielo se presentó despejado con vientos del sector norte.

El frío se hizo sentir desde las primeras horas y obligó a los santiagueños a recurrir nuevamente a las camperas, bufandas y todo lo necesario para enfrentar una mañana prácticamente bajo cero.

Sin embargo, el sol también será protagonista durante la jornada. Según el pronóstico oficial, se espera una máxima que trepe hasta los 18°C.

Así, Santiago del Estero tuvo su primer amanecer verdaderamente helado del año. Aunque el solcito promete aliviar la jornada, la mañana arrancó para quedarse un rato más en cama o salir bien abrigados.

El frío seguirá en el comienzo de la semana

De igual manera, el frío continuará en el inicio de la semana. Para este lunes, el SMN anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 20°C, también con cielo despejado durante gran parte del día.

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