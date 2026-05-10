Córdoba: detectaron cinco casos de tuberculosis en internos de la cárcel de Cruz del Eje

Los reclusos fueron aislados y reciben tratamiento médico. Además, hay un sexto detenido bajo observación por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Hoy 09:57

Cinco internos del Complejo Carcelario Nº 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en Cruz del Eje, dieron positivo de tuberculosis y permanecen bajo tratamiento y aislamiento preventivo, según confirmó el Servicio Penitenciario de Córdoba.

Tras conocerse los diagnósticos, las autoridades activaron el protocolo sanitario correspondiente para evitar la propagación de la enfermedad dentro del penal. Los detenidos fueron trasladados al Hospital Modular de Bouwer, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

Además, un sexto recluso permanece aislado dentro de la unidad sanitaria de la cárcel a la espera de los resultados definitivos de laboratorio, debido a que presenta síntomas respiratorios compatibles con tuberculosis.

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que se reforzaron los controles epidemiológicos, el monitoreo clínico y la comunicación con familiares de los internos. También aclararon que las visitas continúan con normalidad para los detenidos que no se encuentran aislados.

El médico penitenciario Ariel Salani explicó que la situación no debe considerarse un “brote” generalizado, sino un aumento de casos. “Hablar de brote solo genera sensacionalismo, confunde y provoca miedo en la población”, sostuvo.

Según precisó el especialista, en las cárceles cordobesas suelen registrarse entre tres y cuatro casos de tuberculosis por año. Además, aclaró que el primer contagio detectado hace aproximadamente un mes podría haberse originado por contacto con personas externas al establecimiento.

Las autoridades confirmaron que los cinco internos continúan bajo tratamiento con tuberculostáticos y que, una vez finalizado el período de aislamiento y con resultados negativos, podrán regresar al resto de la población carcelaria.