Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor y recordó cómo descubrió su vocación

El actor argentino fue homenajeado por su trayectoria y emocionó al repasar sus comienzos en la actuación durante una noche histórica para el cine iberoamericano.

Hoy 09:12

Guillermo Francella recibió este viernes el Premio Platino de Honor y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia al recordar cómo descubrió su pasión por la actuación cuando era apenas un adolescente.

Con más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión, Francella fue ovacionado por colegas y fanáticos durante la gala. En la conferencia posterior, repasó sus inicios y contó que su primer contacto fuerte con el escenario ocurrió en la secundaria, cuando organizó una obra para recaudar fondos para el viaje de egresados.

“Me movilizó tanto verme ahí en el escenario, sin red y ver qué pasaba con el público, dije: ‘Ay, Dios, este es mi lugar en el mundo’”, recordó el actor.

Francella también habló de las dificultades que atravesó al comienzo de su carrera y sorprendió al revelar que nunca trabajó con representantes ni mánagers. “Era muy difícil todo, pero tuve mucha gente que me acompañó y me apoyó”, sostuvo.

El actor explicó además que siempre eligió personajes con los que pudiera sentirse identificado, tanto en la comedia como en el drama o el thriller. “Todos tienen que ver con lo popular y con la identificación que me representa a mí”, afirmó.

Además del homenaje, Francella recibió una nominación a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum y ya cuenta con otros dos Premios Platino por sus trabajos en El clan y El encargado.