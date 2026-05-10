La tristeza de Griselda Siciliani por despedirse de Vicky en Envidiosa: “Ya es otro ser”

La actriz habló en la alfombra roja de los Premios Platino sobre el vínculo que construyó con su personaje y aseguró que siente que ya “le pertenece a la gente”.

Hoy 09:01

Griselda Siciliani atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras el éxito de la serie Envidiosa. Sin embargo, la actriz confesó sentir tristeza por tener que despedirse de Vicky, el personaje que interpretó en la ficción.

Durante la alfombra roja de los Premios Platino, Siciliani fue entrevistada por Axel Kuschevatzky y reflexionó sobre el fuerte vínculo emocional que desarrolló con el personaje.

“Todavía la tengo cerca a Vicky y la disfruto, pero ya estamos en retirada”, expresó la actriz, quien además aseguró que siente que el personaje ya cobró vida propia. “Ya es otro ser, yo misma la siento, hablo de ella en tercera persona, es de la gente”, sostuvo.

En la charla, Siciliani también destacó el desafío de pasar rápidamente de un personaje a otro y recordó que, tras finalizar Envidiosa, debió comenzar nuevos proyectos como Felicidades y su interpretación de Moria Casán.

Horas antes de la ceremonia, la actriz mostró en redes sociales parte de su preparación para la gala. Lució un saco blanco de corte recto que funcionaba como vestido corto, acompañado por un bolso plateado brillante. Además, compartió videos de su paso por el hotel y musicalizó uno de los clips con la canción Cosmic Girl, de Jamiroquai.