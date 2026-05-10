Consultoras estiman que la inflación de abril perforó el 3% y quebró una racha de 10 meses en alza

Las proyecciones privadas ubican el IPC del cuarto mes del año entre el 2,4% y el 2,8%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. El dato oficial será publicado por el Indec el próximo jueves 14 de mayo.

Hoy 08:48

Distintas consultoras privadas estiman que la inflación de abril habría perforado el 3% y marcado una desaceleración frente al dato de marzo, cuando el Indec informó una suba del 3,4%.

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De confirmarse el dato oficial, que será publicado el próximo jueves 14 de mayo, abril quebraría una tendencia de 10 meses consecutivos en alza y retomaría el sendero de inflación con el “2” adelante.

El último registro oficial había dejado preocupación puertas adentro del Gobierno. La aceleración de marzo impactó en la cúpula oficialista, que atribuyó parte del salto a factores externos, como el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo y su traslado a distintos sectores de la economía.

Para abril, sin embargo, las estimaciones privadas muestran una baja. Según un informe de EcoGo, la inflación del cuarto mes del año habría sido del 2,5%, lo que implicaría una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales.

Entre los componentes que más presionaron al índice se destacaron los estacionales, con una suba estimada del 2,7%. Dentro de ese grupo, las frutas y la indumentaria traccionaron al alza, con variaciones de 4,9% y 4%, respectivamente.

En el caso de alimentos y bebidas, EcoGo proyectó un aumento del 2,1%, apenas por encima del mes anterior. Desde la consultora señalaron que esta dinámica sugiere “un proceso de consolidación en los precios de la canasta básica”, aunque advirtieron que sigue siendo el rubro de mayor atención por su fuerte peso en el consumo de los hogares.

La indumentaria se ubicó como una de las categorías con mayor variación de abril, impulsada por el cambio de temporada y el lanzamiento de nuevas colecciones.

Desde EcoGo resumieron que abril mostró dos comportamientos: por un lado, una desaceleración en alimentos que marca cierto ordenamiento en los componentes más sensibles del índice; y por otro, la persistencia de factores estacionales, regulados e inerciales que limitan la velocidad de la desinflación.

Otras consultoras privadas también ubicaron el IPC por debajo del 3%. LCG informó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue del 1,3%, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas dejó un aumento de bienes básicos del 1,7%.

El economista Lorenzo Sigaut Gravigna, de Equilibria, proyectó una inflación de 2,5% para abril. En tanto, Libertad y Progreso estimó un IPC del 2,4%, mientras que Orlando Ferreres calculó una suba mensual del 2,6% y una variación interanual del 30,7%.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril una suba semanal del 0,9% en alimentos y bebidas comercializados en supermercados de todo el país, con un promedio de cuatro semanas del 1,3%. Para el nivel general, proyectó una inflación mensual del 2,8%.

Además de la dinámica de los alimentos, otro factor que habría contribuido a moderar el índice fue el comportamiento de los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar los precios durante el mes.