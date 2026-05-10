Conmoción: un ciclista murió y una familia resultó gravemente herida tras un terrible choque en Maco

El trágico accidente ocurrió minutos antes de las 18, antes de llegar al barrio Virgen de Guadalupe en el Camino San Estebán. Un hombre de unos 50 años falleció en el acto, mientras que una familia que viajaba en una moto 110 c.c. sufrió graves heridas y fue hospitalizada.

Hoy 19:01

Un violento accidente de tránsito ocurrió durante la tarde de este domingo en Camino San Estebán, en cercanías del barrio Virgen de Guadalupe, el cual dejó como saldo la muerte de un ciclista y tres personas heridas, entre ellas un niño de 7 años.

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De acuerdo con la información brindada por testigos del lugar, el siniestro se produjo minutos antes de las 18 horas, cuando por causas que aún son materia de investigación colisionaron una bicicleta y una motocicleta de 110 c.c. que circulaban en carriles contrarios.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre que se desplazaba en la bicicleta, de aproximadamente 50 años y cuya identidad no había sido establecida hasta el cierre de esta edición, murió en el lugar debido a las gravísimas lesiones sufridas.

En tanto, en la motocicleta viajaba una familia que resultó con diversas heridas. Entre los ocupantes se encontraba un niño de 7 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado de urgencia al hospital CePSI. También resultaron heridos Belén Rodríguez, de 37 años, diagnosticada con politraumatismos, y Mario Daniel Sisterna, también de 37 años, quien fue derivado al Hospital Regional con heridas de gravedad.

Todas las víctimas heridas fueron asistidas y trasladadas por personal del Sease 107.

En el lugar trabajó personal policial y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo el fatal accidente y establecer las responsabilidades del caso.