Con polémica incluida, Güemes le ganó a Quilmes en la Isla y salió del fondo de la Primera Nacional

El equipo de Vita se hizo fuerte en casa, se impuso por 2 a 1 ante el Cervecero por la fecha 13 del certamen.

Hoy 18:01

Güemes consiguió una victoria fundamental en la Primera Nacional al derrotar 2-1 a Quilmes en la Isla. El equipo santiagueño reaccionó en un duelo directo por la zona baja y logró salir del fondo de la tabla en una tarde cargada de tensión y polémica.

Los goles llegaron en el complemento y el primero desató inmediatamente las protestas de toda la visita. A los 8 minutos, Sánchez Sotelo abrió el marcador para el Gaucho en una jugada muy discutida: el delantero controló la pelota con la mano antes de definir y poner el 1-0. Los futbolistas de Quilmes reclamaron con insistencia, pero el árbitro convalidó el tanto.

El Cervecero reaccionó rápido y alcanzó el empate gracias a Rasso. Tras una pelota parada y un cabezazo dentro del área, el rebote le quedó servido al propio jugador, que definió para marcar el 1-1 y volver a meter en partido al conjunto visitante en un momento complicado del encuentro.

Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, apareció una nueva oportunidad para el local. A los 37 minutos, Güemes tuvo un penal a favor y Amilivia no falló: cambió la ejecución por gol y sentenció el 2-1 definitivo para desatar el festejo en la Isla.

Con este resultado, el Gaucho quedó en el puesto 15° con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Además, consiguió un triunfo muy importante ante un rival directo en la lucha por escapar de la parte baja de la tabla.

Ahora, el próximo desafío para Güemes será frente a Colegiales, otro equipo que también pelea en la zona baja y ante el que buscará seguir sumando para alejarse del fondo.