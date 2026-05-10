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El municipio distinguirá a deportistas bandeños con los premios “Memorables”

La primera entrega de estas distinciones se realizará el próximo viernes 15 de mayo en el Cine Teatro Municipal Renzi, dónde serán reconocidos un grupo de futbolistas.

Hoy 18:38

La municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, entregará una serie de reconocimientos denominados “Memorables”, a deportistas bandeños.

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La primera entrega de estas distinciones se realizará el próximo viernes 15 de mayo en el Cine Teatro Municipal Renzi, dónde serán reconocidos un grupo de futbolistas.  

El director de Deportes, Hugo Rojas, explicó que el nombre de los reconocimientos surgió a partir de un casting y que el mismo fue elegido porque remite a algo que es “digno de ser recordado”.

En este caso, los deportistas que serán distinguidos con estas menciones fueron personas que aportaron talento, títulos y reconocimiento a instituciones deportivas locales, como así también a la ciudad de La Banda.

De este modo, los organizadores del evento se encuentran confeccionando una lista de candidatos y destacaron que luego se reconocerán a atletas de otros deportes que tuvieron grandes méritos en sus carreras deportivas.

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