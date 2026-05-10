La Banda recibió a más de 100 ciclistas en una competencia interprovincial

La competencia estuvo destinada a todas las categorías, incluyendo: Elite, Máster “A”, Máster “B”, Máster “C”, Máster “D” y Damas, permitiendo la participación de deportistas de diferentes niveles y edades de entre 18 a 60 años.

Hoy 18:34

La Municipalidad de La Banda acompañó una competencia de ciclismo interprovincial, organizada por la Agrupación de Ciclismo Master Ciudad de La Banda, en el marco de los festejos por el primer aniversario de la institución.

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El evento contó con el acompañamiento y auspicio del municipio, a través de las áreas de Deporte, Salud y Alerta Banda además de la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres y el director de Deportes, Hugo Rojas.

La competencia estuvo destinada a todas las categorías, incluyendo: Elite, Máster “A”, Máster “B”, Máster “C”, Máster “D” y Damas, permitiendo la participación de deportistas de diferentes niveles y edades de entre 18 a 60 años.

En la oportunidad, Nediani señaló: "Estamos muy contentos de poder acompañar este evento que fue organizado por la Agrupación de Ciclismo Master que está cumpliendo un año de vida como organización oficial y que viene teniendo grandes logros que los han llevado a planificar esta competencia que ha convocado a deportistas de diferentes categorías".

Por su parte, el presidente de la agrupación, Adrián Veron, indicó: "Queremos agradecer a la gestión del intendente Roger Nediani por ayudarnos a promover este tipo de actividades que buscan promover el ciclismo en especial desde edades tempranas".