En vivo: Racing busca cambiar la cara con una visita de riesgo a Estudiantes

La Academia enfrentará este domingo al Pincha en La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un cruce cargado de antecedentes recientes y necesidad de recuperación.

Hoy 17:00

Racing Club atraviesa un presente lleno de dudas y este domingo tendrá una prueba de fuego cuando visite a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 17 horas y aparece como un desafío determinante para un equipo que llega golpeado desde lo futbolístico y también desde lo anímico.

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