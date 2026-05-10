Icardi respondió a las críticas con un mensaje a sus hijas tras el triunfo del Galatasaray

El delantero publicó una dedicatoria en redes luego de los cuestionamientos por festejar con los hijos de su pareja y apuntó contra Wanda Nara en medio del conflicto judicial.

Hoy 17:03

El futbolista Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un mensaje dirigido a sus hijas, luego del triunfo del Galatasaray. La publicación llegó en medio de las críticas que recibió por celebrar junto a los hijos de su actual pareja, China Suárez.

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A través de sus redes sociales, el delantero difundió una imagen retro en la que aparece con Francesca e Isabella en una cancha, ambas vestidas con la camiseta del club. Allí escribió: “Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, en un claro gesto hacia sus hijas.

El posteo no solo tuvo un tono emotivo, sino también una fuerte carga de descargo. En ese sentido, Icardi lanzó críticas en medio de la disputa que mantiene con Wanda Nara. “Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras”, expresó, aludiendo al conflicto legal que atraviesan desde hace meses.

El jugador también cuestionó el accionar de la Justicia y de su entorno, al señalar que hubo intentos de dañar el vínculo con sus hijas. “Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz y de historias inventadas”, afirmó.

En su mensaje, insistió en que la relación con sus hijas nunca estuvo en duda. “Nuestro vínculo jamás estuvo en discusión. Siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento”, sostuvo, remarcando la importancia de ellas en su vida personal y profesional.

Finalmente, cerró con una declaración contundente: “Porque detrás de cada campeonato y cada alegría, siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma”, reafirmando su rol como padre en medio de la polémica mediática.