Trump rechazó la propuesta de paz iraní y lanzó nuevas amenazas: “Es totalmente inaceptable”

El presidente de Estados Unidos volvió a endurecer su postura frente a Irán tras conocer la respuesta de Teherán a la iniciativa de paz impulsada por Washington.

Hoy 18:29

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó este domingo la última propuesta iraní para terminar con la guerra en Medio Oriente y afirmó que es “totalmente inaceptable”.

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“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ´representantes´ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", escribió en su cuenta de la red Truth Social.

Sus declaraciones se conocieron después de que Irán respondió a la propuesta de paz de Washington.

La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumple con algunos “compromisos”, según reportó la agencia Tasnim.

Fuentes diplomáticas explicaron a esa agencia, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de Estados Unidos sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos “compromisos” no especificados por parte de Estados Unidos. Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una “línea roja” para Teherán según la fuente recogida por Tasnim.

“No se reirán más”

Poco antes, Trump había afirmado que Irán lleva “jugando” casi medio siglo con Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país.

“Durante 47 años los iraníes han estado jugando, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país”, escribió Trump.

Además, el mandatario republicano afirmó: “¡Ya no se reirán más!“.

En su mensaje, Trimp arremetió sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán “una nueva vida” en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Las declaraciones se produjeron después que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen todavía los detalles.

“Podríamos seguir dos semanas más”

Además, este domingo el programa Full Measure divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistió en que Irán ha sido “derrotado” pero “eso no significa que estén acabados”, y amenazó con más “objetivos”.

“Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar”, declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó que EE.UU . sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz.

Además, afirmó que Washington “se hará con ellas en algún momento” y si “alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar”.