Señales de que alguien está usando tu conexión Wi Fi

En un estudio realizado en 2022, se estimó que el 40% de los usuarios de internet en Argentina podrían estar expuestos al robo de su conexión WiFi. Detectar si alguien está utilizando tu red sin autorización es crucial para mantener la seguridad de tus datos.

Hoy 18:11

El robo de WiFi es un problema común que afecta a muchos hogares en Argentina. Con la creciente dependencia de internet, es fundamental estar alerta a señales que indiquen que tu conexión podría estar siendo utilizada por terceros sin tu consentimiento.

Una de las primeras señales de que te están robando WiFi es la lentitud en la conexión. Si notas que tu internet funciona más lento de lo habitual, podría ser indicativo de que hay usuarios adicionales conectados a tu red, consumiendo ancho de banda.

Otro método para verificar si tu red está comprometida es acceder a la configuración de tu router. La mayoría de los routers permiten ver una lista de dispositivos conectados. Si observas dispositivos desconocidos, es un claro signo de que alguien está utilizando tu WiFi sin permiso.

También puedes utilizar aplicaciones específicas para detectar dispositivos conectados a tu red. Herramientas como Fing o NetSpot son útiles para escanear tu red y ofrecerte información sobre los dispositivos que están accediendo a ella.

Si confirmas que hay intrusos en tu red, es recomendable cambiar la contraseña de tu WiFi inmediatamente. Asegúrate de utilizar una contraseña fuerte, que combine letras, números y símbolos, para dificultar futuros accesos no autorizados.

Además, considera habilitar la opción de filtrado MAC en tu router. Esta función permite que solo los dispositivos cuya dirección MAC hayas autorizado puedan acceder a la red, brindando una capa extra de seguridad.

Recuerda que mantener tu conexión segura es fundamental no solo para el rendimiento de tu internet, sino también para proteger tu información personal. Revisar periódicamente quiénes están conectados a tu red es una buena práctica para evitar problemas de seguridad.