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En vivo: Barcelona va por LaLiga ante un Real Madrid convulsionado

El equipo dirigido por Hansi Flic recibirá este domingo al Merengue en el Camp Nou con la posibilidad de consagrarse campeón.

Hoy 17:42

FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico más importante del fútbol español, en un duelo correspondiente a la fecha 35 de LaLiga 2025-2026 que puede resultar decisivo en la pelea por el título.

El encuentro se disputará desde las 16:00 horas de Argentina en el Camp Nou, contará con el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández y será televisado por DSports.

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