En vivo: la Liga Santiagueña pone en marcha una nueva fecha del Torneo Anual
La quinta jornada del campeonato de Primera División y Reserva se jugará entre domingo, lunes y miércoles, con dos clásicos que sobresalen en la programación.
Hoy 16:47
Con siete partidos, arranca la quinta fecha del Torneo Anual de Primera División y Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol, una jornada que promete partidos atractivos y mucho en juego en la lucha por la clasificación.
Entre los compromisos más destacados aparecen dos clásicos que se llevarán todas las miradas: el enfrentamiento entre Sportivo Fernández e Independiente de Fernández, y el duelo entre Comercio y Estudiantes.
En esta jornada tendrán fecha libre Güemes y Central Argentino, dos equipos que aprovecharán el descanso para recuperar jugadores y observar de cerca cómo se mueve la tabla.
Programación completa – Fecha 5
Domingo 10
Central Córdoba vs. Unión Santiago – Cancha de Central Córdoba
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Comercio vs. Estudiantes – Cancha de Comercio
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Agua y Energía vs. Instituto Santiago – Cancha de Agua y Energía
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Villa Unión vs. Banfield – Cancha de Villa Unión
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández – Cancha de Sportivo Fernández
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres – Cancha de Unión de Beltrán
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres – Cancha de Independiente de Beltrán
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (público local)
Lunes 11
Yanda vs. Mitre – Cancha de Estudiantes
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs (a puertas cerradas)
Miércoles 13
Sarmiento vs. Vélez de San Ramón – Cancha de Sarmiento
Reserva: 14:30 hs
Primera: 16:30 hs (público local)
Con una fecha cargada y varios cruces de alto voltaje, la Liga Santiagueña de Fútbol empieza a ingresar en una etapa donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por avanzar a las instancias decisivas del Torneo Anual.