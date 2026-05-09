En vivo: la Liga Santiagueña pone en marcha una nueva fecha del Torneo Anual

La quinta jornada del campeonato de Primera División y Reserva se jugará entre domingo, lunes y miércoles, con dos clásicos que sobresalen en la programación.

Hoy 16:47

Con siete partidos, arranca la quinta fecha del Torneo Anual de Primera División y Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol, una jornada que promete partidos atractivos y mucho en juego en la lucha por la clasificación.

Entre los compromisos más destacados aparecen dos clásicos que se llevarán todas las miradas: el enfrentamiento entre Sportivo Fernández e Independiente de Fernández, y el duelo entre Comercio y Estudiantes.

En esta jornada tendrán fecha libre Güemes y Central Argentino, dos equipos que aprovecharán el descanso para recuperar jugadores y observar de cerca cómo se mueve la tabla.

Programación completa – Fecha 5

Domingo 10

Central Córdoba vs. Unión Santiago – Cancha de Central Córdoba Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Comercio vs. Estudiantes – Cancha de Comercio Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Agua y Energía vs. Instituto Santiago – Cancha de Agua y Energía Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Villa Unión vs. Banfield – Cancha de Villa Unión Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández – Cancha de Sportivo Fernández Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres – Cancha de Unión de Beltrán Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres – Cancha de Independiente de Beltrán Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

–

Lunes 11

Yanda vs. Mitre – Cancha de Estudiantes Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( a puertas cerradas )

–

Miércoles 13

Sarmiento vs. Vélez de San Ramón – Cancha de Sarmiento Reserva: 14:30 hs Primera: 16:30 hs ( público local )

–

Con una fecha cargada y varios cruces de alto voltaje, la Liga Santiagueña de Fútbol empieza a ingresar en una etapa donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por avanzar a las instancias decisivas del Torneo Anual.