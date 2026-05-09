En vivo: Sarmiento choca ante San Martín en Formosa, con el objetivo de dar el golpe para salir del fondo

El Profe tendrá acción por la fecha 8 del Torneo Federal A, con la necesidad urgente de conseguir su primera victoria en el campeonato.

Hoy 17:55

Sarmiento de La Banda afronta un duro partido este domingo, desde las 16:30 visita a San Martín de Formosa, en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Zona 2.

El presente del equipo dirigido por Víctor Riggio no es el mejor. En su última presentación, el Profe cayó frente a Defensores de Vilelas en el Estadio Ciudad de La Banda y continúa en el último lugar de la tabla con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas, sin haber podido ganar todavía en el certamen.

Luego de esa derrota, la continuidad del entrenador quedó seriamente en duda. Sin embargo, tanto la dirigencia como el plantel profesional decidieron respaldar a Riggio y sostener el proyecto deportivo con la intención de revertir el delicado momento futbolístico que atraviesa el conjunto santiagueño.

Para este encuentro, el cuerpo técnico introdujo dos modificaciones en la lista de convocados. Ingresaron Luis Perrone y Lucas Zaineddin, mientras que dejaron su lugar Molina y Gerez, ambos afectados por distintas lesiones.

Los convocados de Sarmiento

Juan Mendonça

Sebastián Acuña

Cristian Díaz

Maximiliano Sánchez Arriola

Gonzalo Arriola

Adrián Toloza

Marcos Sánchez

Axel Ochoa

Manuel Palavecino

Iván Garzón

Israel Roldán

Ramiro Véliz

Lucas Zaineddin

Enzo Gutiérrez

Ramón Cancinos

Néstor Paz

Matías Cantoni

Maximiliano Núñez

Luis Perrone

Alan Tévez

Además, el entrenador ya comenzó a perfilar el probable once titular para visitar al elenco formoseño. La formación sería con Juan Mendonça; Cristian Díaz, Maximiliano Núñez, Marcos Sánchez y Axel Ochoa; Manuel Palavecino, Sánchez Arriola, Alan Tévez e Israel Roldán; Ramón Cancinos o Iván Garzón y Enzo Gutiérrez.

Por su parte, San Martín de Formosa llega en un presente totalmente distinto. El conjunto formoseño es uno de los grandes protagonistas de la Zona 2, donde marcha como líder con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Además, atraviesa una racha positiva de dos triunfos consecutivos y viene de golear 3-0 a Juventud Antoniana en su última presentación.

El encuentro contará con el arbitraje de Franco Sebastián Rioja, acompañado por Bruno Pezzotta y Bruno Cejas como asistentes, mientras que Franco Ezequiel Campos será el cuarto árbitro.

Sin margen de error y con la necesidad urgente de sumar de a tres, Sarmiento intentará dar el golpe en Formosa para empezar a cambiar su historia en el campeonato y recuperar confianza de cara a lo que viene.