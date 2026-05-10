Tregua en tensión: Ucrania y Rusia se acusan de ataques en pleno alto el fuego

En el segundo día del cese anunciado por Estados Unidos, ambos países denunciaron bombardeos contra civiles y violaciones masivas del acuerdo.

Hoy 17:05

El frágil alto el fuego entre Ucrania y Rusia quedó envuelto en nuevas acusaciones cruzadas este domingo, en medio de denuncias por ataques a civiles y miles de presuntas violaciones a la tregua impulsada por Donald Trump.

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Según autoridades ucranianas, una serie de bombardeos rusos dejó al menos nueve civiles heridos, entre ellos un niño, en distintos puntos del país. En paralelo, desde territorio ruso reportaron ataques con drones lanzados por Ucrania en la región fronteriza de Bélgorod, con al menos cuatro personas heridas.

El acuerdo de cese al fuego, anunciado el viernes por Trump, contempla una pausa temporal de las hostilidades hasta el lunes y el intercambio de cerca de 1000 prisioneros por cada bando. “Con suerte, será el comienzo del fin de una guerra muy larga y sangrienta”, expresó el mandatario en su red Truth Social.

En el terreno, sin embargo, los enfrentamientos no cesaron. En la región ucraniana de Dnipropetrovsk, una niña de tres años resultó herida tras un ataque con dron en el distrito de Sinelnykové, mientras que un rescatista fue alcanzado cuando acudía a asistir a vecinos. El gobernador regional, Oleksandr Ganzha, denunció que el vehículo de emergencias fue atacado durante el operativo.

Otros episodios se registraron en el sur de Ucrania. En Jersón, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un joven de 19 años y un trabajador municipal. En tanto, en Mikolaiv y Zaporiyia también se reportaron lesionados por ataques con drones contra objetivos civiles.

Del lado ruso, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó que los bombardeos ucranianos dejaron cuatro heridos, incluyendo a un agente fronterizo.

Las tensiones escalaron aún más cuando ambas partes se acusaron de incumplir la tregua. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que se registraron más de 16.000 violaciones del alto el fuego en apenas 24 horas, con miles de ataques aéreos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que las fuerzas rusas continúan con operaciones ofensivas. “El ejército ruso no está respetando el alto al fuego y ni siquiera lo está intentando”, sostuvo en su mensaje diario.