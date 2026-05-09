Estudiantes se quedó con el clásico ante Comercio en el Raúl Adolfo Seijas

El equipo de Alex Zaineddín se impuso como visitante por 3 a 1 en el marco de la fecha 5 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 18:00

Programación completa – Fecha 5 Domingo 10 Central Córdoba vs. Unión Santiago – Cancha de Central Córdoba Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Comercio vs. Estudiantes – Cancha de Comercio Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Agua y Energía vs. Instituto Santiago – Cancha de Agua y Energía Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Villa Unión vs. Banfield – Cancha de Villa Unión Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández – Cancha de Sportivo Fernández Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres – Cancha de Unión de Beltrán Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres – Cancha de Independiente de Beltrán Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( público local )

– Lunes 11 Yanda vs. Mitre – Cancha de Estudiantes Reserva: 14:00 hs Primera: 16:00 hs ( a puertas cerradas )

– Miércoles 13 Sarmiento vs. Vélez de San Ramón – Cancha de Sarmiento Reserva: 14:30 hs Primera: 16:30 hs ( público local )

– Con una fecha cargada y varios cruces de alto voltaje, la Liga Santiagueña de Fútbol empieza a ingresar en una etapa donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por avanzar a las instancias decisivas del Torneo Anual.

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