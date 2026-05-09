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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAY 2026 | 16º
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Estudiantes se quedó con el clásico ante Comercio en el Raúl Adolfo Seijas

El equipo de Alex Zaineddín se impuso como visitante por 3 a 1 en el marco de la fecha 5 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 18:00

Programación completa – Fecha 5

Domingo 10

  • Central Córdoba vs. Unión SantiagoCancha de Central Córdoba
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Comercio vs. EstudiantesCancha de Comercio
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Agua y Energía vs. Instituto SantiagoCancha de Agua y Energía
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Villa Unión vs. BanfieldCancha de Villa Unión
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Sportivo Fernández vs. Independiente de FernándezCancha de Sportivo Fernández
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Unión de Beltrán vs. Defensores de ForresCancha de Unión de Beltrán
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Atlético ForresCancha de Independiente de Beltrán
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)

Lunes 11

  • Yanda vs. MitreCancha de Estudiantes
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (a puertas cerradas)

Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San RamónCancha de Sarmiento
    • Reserva: 14:30 hs
    • Primera: 16:30 hs (público local)

Con una fecha cargada y varios cruces de alto voltaje, la Liga Santiagueña de Fútbol empieza a ingresar en una etapa donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por avanzar a las instancias decisivas del Torneo Anual.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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