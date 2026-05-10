Ventas minoristas pymes: cayeron 3,2% en abril y ya suman un año en baja

El consumo continúa debilitado y sostenido por promociones, mientras seis de siete rubros mostraron retrocesos. Solo farmacia logró crecer.

Hoy 17:05

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en abril una caída interanual del 3,2% y acumulan un descenso del 3,5% en el primer cuatrimestre del año, según el último relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. De esta manera, el indicador completó doce meses consecutivos en terreno negativo.

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En la comparación mensual, también se observó un deterioro: las ventas retrocedieron 1,3% respecto de marzo, en un contexto en el que seis de los siete rubros analizados registraron bajas. El informe además evidenció un empeoramiento frente al mes anterior, cuando la caída interanual había sido menor.

Desde la entidad señalaron que el escenario actual muestra un consumo fragmentado, impulsado principalmente por promociones, financiamiento y compras de menor volumen, lo que refleja la cautela de los hogares frente a la situación económica.

Entre los sectores más afectados, bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles lideraron las caídas con un 12,3% interanual. Le siguieron perfumería (-7,2%), ferretería y materiales para la construcción (-4,2%), y textil e indumentaria (-3,7%). También alimentos y bebidas registró una baja del 3,1%, confirmando el impacto en el consumo cotidiano.

La única excepción fue el rubro farmacia, que logró un crecimiento interanual del 6,1%, traccionado por el avance de las campañas de vacunación y la mayor incidencia de enfermedades respiratorias estacionales.

En paralelo, el informe destacó un repunte en el canal digital: las ventas online de comercios con local físico crecieron 8% interanual y 0,7% frente a marzo. No obstante, desde la entidad advirtieron que este desempeño no alcanza para revertir la tendencia general negativa del consumo minorista.