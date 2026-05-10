Rescatan a un hombre de 85 años extraviado en Cafayate, Salta

Efectivos de la División Bicipolicías rescataron a un hombre de 85 años extraviado en El Divisadero, Cafayate, durante un operativo que se llevó a cabo en la madrugada.

Hoy 16:29

Un hombre de 85 años fue rescatado exitosamente en la madrugada en la zona de El Divisadero, Cafayate, luego de haber estado extraviado durante varias horas.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Bicipolicías, quienes realizaron una búsqueda exhaustiva por senderos y sectores descampados.

Los equipos de rescate se enfocaron en áreas de dificultad de acceso cercanas al río Lorohuasi, donde finalmente localizaron al adulto mayor.

Al momento de ser encontrado, el hombre presentaba principio de hipotermia y fue asistido de inmediato por el personal policial.

El apoyo de Bomberos Voluntarios y equipos de salud fue crucial para brindar atención médica en el lugar.

Este rescate se lleva a cabo en un contexto de descenso de temperaturas en Salta, con noches particularmente frías que han afectado la seguridad de los ciudadanos.

La colaboración efectiva entre los distintos equipos intervinientes fue fundamental para garantizar la seguridad del hombre rescatado y llevarlo a un lugar seguro.